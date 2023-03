Mets 7, Astros 2

Houston New York ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 6 2 Totals 35 7 11 6 M.Dubon rf 3 0 0 0 Mendick 2b 3 0 1 1 C.Julks rf 1 0 0 0 W.Fanas cf 2 0 0 0 J.Myers cf 3 0 1 1 Gllorme ss 4 1 1 0 J.Drden cf 1 0 0 0 S.Marte rf 2 1 2 2 McCrmck lf 3 0 1 0 McIlwin rf 2 0 0 0 R.Adlph lf 0 0 0 0 Vglbach dh 3 0 1 0 Bregman 3b 3 0 0 0 N.Meyer dh 1 0 0 0 J.Perez 3b 1 0 0 0 M.Canha 1b 3 1 1 0 J.Abreu 1b 3 0 0 0 Br.Malm 1b 1 0 0 0 Mtjevic 1b 1 0 0 0 Br.Baty 3b 3 1 0 0 Ya.Diaz c 2 0 2 0 To.Pham cf 3 1 1 1 Kor.Lee c 1 1 0 0 W.Young 2b 1 1 1 0 Hensley 2b 2 0 0 0 Stewart lf 2 1 2 2 R.Bnnon 2b 2 0 0 0 Msquera ss 1 0 0 0 Machado ss 2 1 1 0 To.Nido c 3 0 1 0 Whtcomb ss 2 0 0 0 M.Perez c 1 0 0 0 B.Mdris dh 2 0 0 0 M.Cstes dh 1 0 1 1

Houston 001 000 100 - 2 NY Mets 032 100 01(x) - 7

E_Bannon (1). DP_Houston 1, New York 0. LOB_Houston 6, New York 6. 2B_Diaz 2 (3), Machado (1), Marte (1), Pham (1). HR_Marte (1). SB_Lee (1).

IP H R ER BB SO

Houston Dubin L, 0-2 2 1-3 6 5 5 1 2 Ruppenthal 2-3 0 0 0 0 1 Buttrey 1 2 1 1 1 1 Davis 1 1 0 0 0 2 Gage 1 1 0 0 0 1 Garcia 2 1 1 1 0 2

New York Verlander W, 2-0 3 1-3 3 1 1 0 5 Yacabonis 2-3 1 0 0 0 1 Coonrod 1 0 0 0 0 1 Hunter 1 1 0 0 0 2 Brigham 1 1 1 1 0 1 Walker 1 0 0 0 0 0 Courtney 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Brigham (Lee), Walker (Adolph).

WP_Garcia.

Balk_Buttrey.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Hunter Wendelstedt; Second, Mark Stewart; Third, Reed Basner;.

T_2:24. A_5394