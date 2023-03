Marlins 7, Nationals 2

Miami Washington ab r h bi ab r h bi Totals 39 7 13 6 Totals 29 2 5 2 J.Berti 3b 3 1 1 2 Al.Call cf 2 0 1 0 Sanchez lf 2 0 0 0 I.Vrgas 2b 1 0 1 0 Chs Jr. cf 4 1 2 0 L.Grcia 2b 3 0 1 0 A.Allen c 1 1 1 2 E.Mejia cf 0 0 0 1 G.Coper 1b 3 0 1 1 Ke.Ruiz dh 3 0 0 0 Hnojosa ss 2 0 2 0 L.Vlera dh 1 0 0 0 J.Soler dh 3 0 0 0 D.Smith 1b 3 0 1 0 McIntsh dh 2 0 0 0 M.Adams 1b 1 0 0 0 A.Grcia rf 3 0 0 0 Dckrson lf 3 0 0 0 Grshans 1b 1 0 1 0 Garrett rf 3 1 1 1 D L Crz lf 3 1 1 1 D.Mllas c 1 0 0 0 Encrncn 1b 1 0 0 0 M.Chvis 3b 3 0 0 0 J.Wndle ss 3 0 0 0 J.Downs ss 3 0 0 0 De Goti 3b 1 0 0 0 R.Adams c 2 0 0 0 N.Frtes c 2 1 2 0 B.House 3b 0 1 0 0 Edwards 2b 1 1 1 0 Hampson cf 4 1 1 0

Miami 000 140 002 - 7 Washington 000 100 010 - 2

E_Smith (1). DP_Miami 1, Washington 0. LOB_Miami 6, Washington 4. 2B_Chisholm Jr. (2), Garcia (2). HR_Allen (1), De La Cruz (1), Garrett (1). SF_Mejia.

IP H R ER BB SO

Miami Luzardo W, 1-1 4 4 1 1 1 6 Puk 1 0 0 0 0 2 Scott 1 0 0 0 0 1 Perez 2 2-3 1 1 1 1 4 Simpson H, 1 1-3 0 0 0 0 1

Washington Corbin 4 3 1 1 0 3 Colome L, 0-1 1 5 4 3 0 2 Edwards Jr. 1 0 0 0 0 2 Finnegan 1 0 0 0 1 2 Weems 2 5 2 2 0 2

Umpires_Home, John Tumpane; First, Chris Conroy; Second, James Jean; Third, Edwin Moscoso; .

T_2:21. A_2740