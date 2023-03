Marlins 5, Rays 3

Tampa Bay Miami ab r h bi ab r h bi Totals 31 3 4 3 Totals 32 5 9 5 Jo.Lowe rf 2 1 1 2 Sanchez rf 3 0 3 1 Jo.Qsar rf 1 0 0 0 D.Myers lf 1 1 0 0 V.Brjan ss 3 0 0 0 Chs Jr. cf 2 0 1 0 Ramirez 2b 1 0 1 0 Encrncn 1b 1 1 1 1 L.Raley lf 4 0 0 0 J.Soler lf 2 0 0 0 R.Pinto c 2 0 0 0 Msa Jr. cf 2 0 1 0 Alvarez c 1 0 0 0 G.Coper 1b 2 0 0 0 B.Gamel 1b 3 0 0 0 Vi.Mesa rf 2 0 0 0 T.Mrray 3b 1 0 0 0 A.Grcia dh 2 0 0 0 Crdenas dh 2 1 1 1 D L Crz dh 2 0 1 1 Bl.Hunt dh 2 0 0 0 Stllngs c 3 0 0 0 Shenton 1b 3 1 1 0 N.Nunez 2b 1 0 0 0 G.Jones cf 3 0 0 0 J.Amaya ss 3 1 0 0 R.Simon ss 3 0 0 0 Edwards 2b 2 1 1 0 S.Chvez c 1 0 0 0 Hnojosa 3b 3 1 1 2

Tampa Bay 002 010 000 - 3 Miami 000 050 00(x) - 5

E_Amaya (1). DP_Tampa Bay 1, Miami 1. LOB_Tampa Bay 4, Miami 6. 2B_Shenton (3), Sanchez 2 (4), Edwards (1). 3B_De La Cruz (2), Hinojosa (1). HR_Lowe (3), Cardenas (2). SB_Shenton (1), Sanchez (3), Chisholm Jr. (1).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Fleming 3 3 0 0 0 2 Chirinos L, 0-1 1 5 5 5 1 2 Muller 1 1-3 1 0 0 0 1 Criswell 1 1-3 0 0 0 2 1 Kelley 1-3 0 0 0 0 1 Brewer 1 0 0 0 0 1

Miami Rogers 4 2 2 2 0 5 Barnes 2-3 1 1 1 2 2 Hoeing W, 1-1 1 1-3 0 0 0 0 1 Chargois H, 1 1 0 0 0 0 2 Floro H, 2 1 1 0 0 0 1 Okert S, 1-1 1 0 0 0 0 3

HBP_by_Hoeing (Alvarez).

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Clint Vondrak; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Lance Barksdale; .

T_2:14. A_3279