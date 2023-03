Mariners 11, Reds 3

Cincinnati Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 8 2 Totals 35 11 11 10 J.India 2b 2 0 0 1 Ko.Wong 2b 3 1 1 0 A.Lopez 2b 2 0 1 0 M.McCoy 2b 2 0 1 1 Stphnsn 1b 3 0 0 0 T.Frnce 1b 1 0 0 0 M.Trana 1b 1 0 0 0 Schiner 1b 2 1 0 0 J.Frley lf 3 0 0 0 Kelenic cf 2 1 2 2 Plummer lf 1 1 1 0 L.Mrtin cf 2 0 0 0 C.Pnder rf 3 0 0 0 Pollock lf 3 0 0 0 Hndrick rf 1 0 1 0 Plcvich lf 0 2 0 0 C.Csali c 2 0 1 0 Packard lf 1 0 1 0 Vllojin c 1 0 0 0 Crwford ss 2 0 0 0 K.Nwman ss 3 0 1 0 L.Rivas ss 2 1 0 1 J.Trres ss 1 0 0 0 T.Mrphy c 3 1 2 3 W.Bnson dh 3 1 1 1 C.Hmmel c 2 2 1 2 Blcazar dh 1 0 0 0 Calhoun rf 3 1 2 1 Frchild cf 3 1 1 0 DeLoach rf 1 0 1 0 M.Siani cf 1 0 0 0 Mi.Ford dh 1 1 0 0 N.Marte 3b 3 0 1 0 Nttnghm dh 2 0 0 0 Nrthcut 3b 1 0 0 0 C.Moran 3b 2 0 0 0 D.Ellis 3b 1 0 0 0

Cincinnati 001 010 010 - 3 Seattle 040 052 00(x) - 11

E_Stephenson (2), Crawford (2), Rivas (2), Moran (1). DP_Cincinnati 1, Seattle 1. LOB_Cincinnati 7, Seattle 7. 2B_Wong (1), Kelenic (1), Calhoun (1). HR_Benson (1), Murphy (2), Hummel (3). SB_Marte (1). SF_India. PO_Kelenic.

IP H R ER BB SO

Cincinnati Overton L, 0-1 2 1-3 3 4 2 1 2 Nutof 2-3 1 0 0 0 0 Law 1 0 0 0 1 3 Sims 0 3 5 5 2 0 Karcher 1 0 0 0 1 1 Solomon 1 2 2 2 0 1 Duarte 1 1 0 0 0 1 Sousa 1 1 0 0 0 0

Seattle Kirby W, 1-1 2 1 1 0 1 1 Ryan 1 0 0 0 0 1 Topa H, 2 1 0 0 0 0 1 Speier H, 1 1 1 1 1 0 2 Saucedo 1 2 0 0 0 2 McCaughan S, 2-2 3 4 1 1 0 2

HBP_by_Overton (France), Solomon (Polcovich).

Balk_McCaughan.

Umpires_Home, Jose Navas; First, Todd Tichenor; Second, Brian Walsh; Third, Alex MacKay;.

T_2:40. A_7139