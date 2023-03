Cubs 5, Dodgers 2

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 33 5 7 5 Totals 29 2 4 2 Hoerner 2b 3 0 0 0 M.Rojas ss 3 0 0 0 Da.Bote 2b 1 0 0 0 M.Muncy 3b 3 0 0 0 Swanson ss 3 0 0 0 J.Vivas 3b 1 0 0 0 Alcntra ss 1 0 0 0 Mrtinez lf 2 0 0 0 Mancini rf 2 1 1 0 D.Avans cf 2 0 0 0 Pinango rf 1 0 0 0 J.Otman cf 2 1 1 1 Ed.Rios 1b 3 0 0 0 D.Keith lf 1 0 1 0 Mldnado 1b 1 0 0 0 M.Busch 1b 3 0 0 0 Y.Gomes c 2 1 1 2 A.Pages rf 3 0 0 0 Torrens c 1 0 0 0 Hrnndez 2b 3 0 0 0 P.Wsdom 3b 2 0 1 0 J.DLuca dh 2 0 0 0 Slghter 3b 1 1 1 1 H.Marte dh 1 1 1 0 Tuchman dh 3 1 1 1 Mazeika c 2 0 0 0 D.Nunez dh 1 0 0 0 Fduccia c 1 0 1 1 C.Morel cf 3 1 1 1 Beesley cf 1 0 0 0 McKstry lf 3 0 0 0 Z.Davis lf 1 0 1 0

Chicago Cubs 000 031 001 - 5 LA Dodgers 000 010 010 - 2

E_Rojas (2). DP_Chicago 0, Los Angeles 1. LOB_Chicago 5, Los Angeles 2. 2B_Marte (1). HR_Gomes (1), Slaughter (1), Tauchman (1), Morel (2), Outman (2). SF_Gomes.

IP H R ER BB SO

Chicago Wesneski W, 2-0 4 0 0 0 0 4 Kay H, 1 1 1 1 1 0 1 Rucker H, 2 1 2-3 0 0 0 0 1 Little H, 3 1 3 1 1 0 3 Sanders S, 2-2 1 1-3 0 0 0 0 3

Los Angeles Syndergaard L, 1-1 4 1-3 3 1 1 0 4 Vesia 2-3 2 2 2 0 1 Nelson 1 0 1 0 2 0 Ferguson 1 0 0 0 1 3 Phillips 1 0 0 0 0 0 Leasure 1 2 1 1 0 3

Balk_Syndergaard.

Umpires_Home, Steven Jaschinski; First, Todd Tichenor; Second, Austin Jones; Third, Alex MacKay; .

T_. A_12407