Crece la crisis en la BBC por suspensión de Lineker

El exastro del fútbol Gary Lineker sale de su casa en Londres, el jueves 9 de marzo de 2023. (James Manning/PA vía AP)

LONDRES (AP) — La BBC enfrenta una crisis el sábado tras la suspensión de la exestrella del fútbol y estelar presentado Gary Lineker tras un comentario en el que criticó las nuevas políticas de asilo del gobierno.

Un creciente número de jugadores y presentadores se unieron en apoyo a Lineker y la cadena de televisión enfrenta acusaciones de sesgo político y de coartar la libertad de expresión, pero ha recibido elogios de políticos conservadores.

La cadena indicó que sólo transmitirá “un limitado programa deportivo” el fin de semana después de que los presentadores de los programas más populares declinaron aparecer en solidaridad con Lineker.

El Primer Ministro británico Rishi Sunak emitió su primer comentario sobre el tema diciendo: “Gary Lineker es un gran futbolista y un talentoso presentador. Esperamos que la actual situación con Gary Lineker y la BBC se revuelva rápidamente, pero es un tema de ellos y no del gobierno”.

El exjugador fue suspendido del programa nocturno “Match of the Day”, que muestra los goles y las mejores jugadas de los partidos del día en la Liga Premier, tras una publicación en Twitter en la que comparó el lenguaje de los legisladores con el utilizado por Nazis en Alemania.

La BBC eliminó el programa “Football Focus” de su programación y lo reemplazó con un episodio del programa “Bargain Hunt”. La estación de radio 5 Live, no contó con el programa de medio día después de que un presentador no asistió.

La BBC anunció que “Match of the Day” no tendrá presentadores o analistas el sábado —y sólo será de 20 minutos en lugar de la usual hora y media.

No habrán entrevistas después de los partidos. La Asociación de Futbolistas Profesionales indicó que varios jugadores querían boicotear el programa en solidaridad por lo que “los jugadores involucrados en los partidos de hoy no tendrán que participar en entrevistas de ‘Match of the Day'".

La BBC dijo sentirse “apenado por los cambios que reconocemos serán decepcionantes para los aficionados al deporte en la BBC. Estamos trabajando fuertemente para resolver la situación y esperamos hacerlo pronto”.

Lineker, de 62 años, es una luminaria en Gran Bretaña, un talentoso jugador que se transformó en un ingenioso comentarista. Fue el máximo anotador en el Mundial de México 1986, firmando el único gol inglés en la derrota por 2-1 ante Argentina en los cuartos de final. Anotó 48 tantos en 80 partidos con Inglaterra.

La controversia surgió tras un Tuit de Lineker el sábado describiendo el plan del gobierno de detener y deportar a migrantes que llegan en botes como “una política inmensamente cruel, dirigida a la gente más vulnerable con un lenguaje que no es distinto a aquel utilizado por Alemania en los treinta”.

El gobierno conservador aseguró que la comparativa de Lineker con los Nazis es ofensiva e inaceptable, y algunos legisladores sugirieron que debían despedirlo.

“Como Primer Ministro”, agregó Sunak. “Debo hacer lo que creo es lo correcto, respetando que no todos van a estar de acuerdo. Es por esto que es sido claro en mi estrategia de detener los botes”.

El viernes, la BBC indicó que Lineker no presentará ‘Match of the Day’ hasta que lleguemos a una postura clara y acordada sobre el uso de redes sociales”. Lineker no ha comentado públicamente y el sábado asistió al encuentro de su ciudad natal, Leicester ante el Chelsea en la Liga Premier. Los asistentes lo recibieron con aclamaciones.