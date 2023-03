Cardinals 7, Mets 5

New York St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 32 5 8 4 Totals 31 7 7 7 Lcastro lf 3 1 2 1 Donovan 2b 3 1 1 1 D LSnts lf 1 1 0 0 Rbrtson 2b 1 0 0 0 Alvarez c 3 0 1 1 Carlson cf 2 1 0 0 K.Prada c 1 0 0 1 M.Antco cf 1 0 0 0 Vientos 3b 3 0 0 0 J.Wlker lf 4 1 2 0 Dar.Ruf 1b 3 0 0 0 N.Grman 3b 2 1 0 0 Schwrtz 1b 1 0 0 0 T.Mtter 3b 1 0 0 0 J.Davis dh 4 1 2 0 J.Yepez 1b 3 1 2 4 H.Snger dh 0 1 0 0 L.Baker 1b 1 0 0 0 Muricio ss 3 0 0 0 P.DJong dh 1 0 0 0 Cedrola rf 3 0 1 1 Jo.Baez dh 1 0 0 0 R.Jrdan rf 1 0 0 0 Knizner c 3 0 0 0 J.Praza 2b 3 1 1 0 P.Pages c 1 0 0 0 Ramirez cf 3 0 1 0 M.Gomez rf 2 1 1 0 Toerner rf 1 0 0 0 Ma.Winn ss 3 1 1 2 J.Rivas ss 1 0 0 0

NY Mets 002 001 110 - 5 St. Louis 203 200 00(x) - 7

E_Schwartz (1), Liberatore (1). DP_New York 1, St. Louis 0. LOB_New York 7, St. Louis 5. 2B_Locastro (5), Davis (2), Cedrola (1), Yepez (2), Gomez (2). HR_Donovan (4), Yepez (1), Winn (2).

IP H R ER BB SO

New York Hernandez 2 2-3 3 4 4 1 0 Acosta 1-3 1 1 1 1 0 Grey 1 2-3 2 2 2 2 2 Parsons 1-3 0 0 0 0 1 Woods 2 1 0 0 0 2 Orze 1 0 0 0 0 2

St. Louis Montgomery 4 3 2 2 1 4 Liberatore 3 4 2 1 0 3 Misiewicz 1 2 1 1 0 2 Suarez 2-3 1 0 0 1 1

HBP_by_Hernandez (Carlson), Liberatore (Locastro).

Umpires_Home, Clint Vondrak; First, David Rackley; Second, Ryan Additon; Third, Jeremy Riggs; .

T_2:32. A_6175