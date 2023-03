White Sox 4, Cubs 3

Chicago Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 33 4 10 4 Totals 33 1 9 1 E.Andrs 2b 3 0 0 0 Mdrigal 2b 3 0 1 0 Le.Sosa ss 1 0 0 0 Alcntra 2b 1 0 1 0 A.Vughn 1b 3 0 2 0 Ia.Happ lf 3 1 1 0 Hmilton cf 1 0 0 0 Perlaza lf 1 0 0 0 Bnntndi lf 3 0 1 0 Bllnger cf 3 0 0 0 J.Brger 1b 1 0 1 0 Beesley cf 1 0 1 0 Haseley lf 0 1 0 0 E.Hsmer 1b 2 0 2 1 Grandal dh 4 0 2 1 Mldnado 1b 2 0 0 0 O.Colas rf 3 0 1 0 Ed.Rios 3b 2 0 0 0 L.Grcia 2b 1 0 0 0 Da.Bote 3b 1 0 1 0 Mrsnick cf 1 1 0 0 Torrens dh 3 0 0 0 G.Shets 1b 2 0 1 0 Slghter dh 1 0 0 0 B.Ramos 3b 3 1 1 2 Tuchman rf 3 0 0 0 Cstillo 3b 1 0 0 0 Pinango rf 1 0 1 0 S.Zvala c 3 1 1 1 McKstry ss 0 0 0 0 Gnzalez ss 2 0 0 0 C.Morel ss 2 0 0 0 Rmllard rf 1 0 0 0 Brnhart c 2 0 0 0 D.Nunez c 2 0 1 0

Chicago WS 000 020 011 - 4 Chicago Cubs 001 000 002 - 3

E_Sosa (1), Colas (1), Zavala (1). DP_Chicago 1, Chicago 1. LOB_Chicago 3, Chicago 9. 2B_Vaughn (1), Grandal 2 (3). HR_Ramos (1), Zavala (2). SB_Madrigal (2). CS_Hamilton (1), Colas (2).

IP H R ER BB SO

Chicago Giolito 3 3 1 0 2 6 Shaw 1 0 0 0 1 0 Lopez 1 1 0 0 0 1 Fisher 2 1 0 0 0 2 Navarro 1 2 0 0 0 1 Cronin 1-3 2 0 0 0 1

Chicago Smyly 4 4 0 0 0 2 Borucki 1 1 2 2 1 2 Boxberger 1 1 0 0 0 0 Kilian 2 2 1 1 0 0 Alzolay 1 2 1 1 0 1

Umpires_Home, Steven Jaschinski; First, Todd Tichenor; Second, Austin Jones; Third, Alex MacKay; .

T_. A_15028