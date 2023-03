Temas del día de EFE Internacional del 10 de marzo de 2023 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú.- Las tropas rusas aumentan el ritmo de su operación ofensiva para tomar la ciudad de Bajmut, en la región oriental de Donetsk, donde se centran en avanzar en el noroeste tras haber logrado, según el Grupo Wagner, el control de la parte este de la urbe, mientras que las fuerzas ucranianas refuerzan sus posiciones en el oeste en torno a líneas logísticas y de comunicación importantes. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Kiev - Ucrania está inmersa en una campaña para intensificar sus esfuerzos políticos y diplomáticos con el propósito de ampliar el frente de países de los que recibe apoyo y hacer que los emergentes de América Latina, África y Asia respalden sus objetivos en relación con la invasión rusa. Por Marcel Gascón (Texto) (Enviado)

Leópolis (Ucrania) - Ucrania conmemora la muerte de uno de sus mejores escritores, el poeta el siglo XIX Taras Shevchenko, que en sus escritos llamó a los ucranianos a luchar por su independencia del Imperio Ruso y que adquieren nueva relevancia en la lucha del país contra los invasores rusos. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

Berlín.- La policía de la ciudad alemana de Hamburgo (norte) continúa la investigación del tiroteo que causó en la noche del jueves ocho muertos, incluido el atacante, que según algunas informaciones pertenecía a la comunidad religiosa y disparó contra los asistentes a un oficioi religioso. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, consolidó hoy su poder después de que la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Legislativo) le designase para un tercer mandato presidencial de cinco años (2023-2028) inédito entre sus predecesores. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- Perfil: Xi Jinping revalida su poder absoluto en China (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

- Putin felicita a su "amigo" Xi por el tercer mandato presidencial en China (Texto) (Enviado)

Berlín - El arquitecto británico David Chipperfield, premio Pritzker 2023, aboga en una entrevista con EFE en Berlín por repensar las ciudades con el propósito de contribuir a superar las desigualdades sociales de sus habitantes. Por Elena Garuz (Entrevista) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se reúnen en la Casa Blanca con el foco puesto en la guerra en Ucrania, las relaciones con China y el impacto que tendrá el plan de subsidios verdes de EE.UU. en las empresas europeas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Ciudad de México - El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia finalizan tras casi un mes su ronda de negociaciones por la paz en México, donde abordaron el cese al fuego bilateral tras desencuentros en el inicio de año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - Tres años después de su detención, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya afronta su última audiencia judicial como principal implicado en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrech. (Texto) (Foto)

Los Ángeles (EEUU) - Producciones de Hollywood y cine de autor compitiendo a mejor película, estrellas que regresan y actores que debutan, la actuación de Rihanna y hasta una alfombra roja que pasa a ser de color champán. Estas son algunas de las diez claves antes de que se celebre la 95 edición de los Óscar el próximo domingo. Por Guillermo Azábal. (Claves) (Texto) (Foto)

Singapur - El número récord de nominaciones a un Óscar de actores de origen asiático, entre ellos la malasia Michelle Yeoh, y el liderazgo en candidaturas (11) para la cinta asiático-estadounidense "Todo a la vez en todas partes" (Everything Everywhere All at Once), hacen que se hable de esta edición como la más asiática de la historia, aunque siempre bajo el prisma de Hollywood. Por Paloma Almoguera (Texto)

Buenos Aires - Desde su estreno hace medio año, el éxito cosechado por "Argentina, 1985", con un posible Óscar este domingo como guinda, ha impactado no solo al equipo de la película, sino también a personajes reales recreados o que aparecen en imágenes de archivo en el filme, basado en el juicio que castigó a los comandantes de la última dictadura (1976-1983). Por Rodrigo García (Texto (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA R. UNIDO.- El primer ministro británico, Rishi Sunak, realiza su primera visita a Francia para una cumbre bilateral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- OIEA JUNTA.- Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

París.- OCDE ESPAÑA.- El rey de España, Felipe VI, realiza una visita a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (Texto) (Foto)

11.00 GMT Río de Janeiro.- BRASIL AMAZONIA.- Divulgan los datos de deforestación en la Amazonía brasileña en febrero. (Texto)

19.00 GMT Washington.- EEUU UE.- El presidente estadounidense, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se reúnen en la Casa Blanca con el foco puesto en la guerra en Ucrania, las relaciones con China y el impacto que tendrá el plan de subsidios verdes de EE.UU. en las empresas europeas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Buenos Aires.- ARGENTINA POLÍTICA.- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recibe un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Río Negro, en la ciudad del mismo nombre ubicada en el sur del país. (Foto) (Texto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- La estrella latina Becky G lanza hoy al mercado el sencillo y vídeo que grabó con el intérprete de merengue Omega "El Fuerte", mientras trabaja en su primer disco de música regional mexicana con el que quiere rendir tributo a sus abuelos inmigrantes, "y a mi querido México". (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Buenos Aires.- EXPO 2027 ARGENTINA.- Los ministros argentinos de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y Turismo y Deportes, Matías Lammens, ofrecen una rueda de prensa sobre la candidatura a la Expo especializada 2027 de San Carlos de Bariloche. (Texto) (Vídeo)

15:00h.- Caracas - VENEZUELA ELECCIONES.- El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles lanza -en un acto de proclamación organizado su partido, Primero Justicia- su candidatura para las primarias opositoras del 22 de octubre, de cara a las presidenciales de 2024.(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:00h.- Ciudad de México.- COLOMBIA PAZ MÉXICO.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia finalizan tras casi un mes su ronda de negociaciones por la paz en México, donde abordaron el cese al fuego bilateral tras desencuentros en el inicio de año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO CORRUPCIÓN.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya afronta su última audiencia judicial por ser el principal implicado en la red de sobornos de la brasileña Odebrecht en el país después de tres años de su arresto. (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- ONU ESPAÑA.- La ministra española de Igualdad, Irene Montero, da una rueda de prensa al concluir sus actividades en la CSW anual (conferencia internacional de mujeres). (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- EXPOSICIÓN CINE.- El Museum of the Moving Image de Nueva York estrena la mayor exposición hasta la fecha en Estados Unidos sobre el exponente español del cine experimental José Val del Omar. Museum of the Moving Image (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Washington.- EEUU DESEMPLEO.- La Oficina de Estadísticas Laborales publica los últimos datos de desempleo correspondientes al mes de febrero. (Texto)

