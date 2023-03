Silicon Valley Bank trata de tranquilizar a sus clientes tras perder un 60% en bolsa

FOTO DE ARCHIVO: Greg Becker, presidente y consejero delegado de Silicon Valley Bank, durane una conferencia celebrada en Beverly Hills, estado de California, Estados Unidos, el 3 de mayo de 2022. REUTERS/Mike Blake

Por Krystal Hu, Anna Tong y Ananya Mariam Rajesh

9 mar (Reuters) - SVB Financial Group está tratando de asegurar a sus clientes de capital riesgo que su dinero está a salvo después de que el anuncio de una ampliación de capital provocara el desplome de sus acciones en un 60% y contribuyera a borrar más de 80.000 millones de dólares de valor en las acciones del sector bancario.

SVB, que opera como Silicon Valley Bank, lanzó el miércoles una venta de acciones por valor de 1.750 millones de dólares para reforzar su balance.

En un folleto para inversores, el banco explicó que necesita los ingresos para tapar un agujero de 1.800 millones de dólares provocado por la venta de una cartera de bonos deficitaria de 21.000 millones de dólares, compuesta principalmente por títulos del Tesoro estadounidense.

La cartera le reportaba una rentabilidad media del 1,79%, muy por debajo del rendimiento actual del Tesoro de EEUU a 10 años, que ronda el 3,9%.

Los inversores en acciones de SVB temen que la ampliación de capital sea inuficiente, dado el deterioro de la suerte de muchas empresas tecnológicas a las que el banco presta servicios.

Las acciones de la empresa, que se desplomaron a su nivel más bajo desde 2016, caían otro 26% después del cierre del mercado en las plataformas electrónicas.

El consejero delegado de SVB, Gregory Becker, ha estado llamando a clientes para asegurarles que su dinero con el banco está seguro, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Algunas "startups" (empresas de nueva creación) han aconsejado a sus fundadores que retiren su dinero de SVB como medida de precaución, añadieron las fuentes. Una de ellas es Founders Fund, de Peter Thiel, según una de las fuentes.

Una "startup" con sede en San Francisco dijo a Reuters que sacaron con éxito todos sus fondos de SVB el jueves por la tarde, mientras que los fondos habían aparecido en su otra cuenta bancaria como una transferencia entrante "pendiente" a las 4 pm hora del Pacífico del jueves.

Sin embargo, la publicación Information dijo que el banco había comunicado a cuatro clientes que las transferencias podrían retrasarse.

SVB no respondió a múltiples peticiones de comentarios por parte de Reuters.

SVB, un banco crucial para las empresas en fase inicial, es el socio bancario de casi la mitad de las empresas tecnológicas y sanitarias estadounidenses respaldadas por capital riesgo que cotizaron en bolsa en 2022.

"Aunque el despliegue del VC (capital riesgo) ha seguido nuestras expectativas, el consumo de efectivo de los clientes se ha mantenido elevado y aumentó aún más en febrero, lo que resulta en depósitos más bajos de lo previsto", dijo Becker en una carta a los inversores vista por Reuters.

¿RIESGOS MAYORES?

El desierto de financiación es consecuencia del incesante aumento de los costes de los préstamos por parte de la Reserva Federal durante el último año, así como de la elevada inflación.

Las turbulencias de SVB han aumentado la preocupación de los inversores por los riesgos generales del sector.

Las acciones de First Republic, un banco con sede en San Francisco, se hundieron más de un 16,5% tras tocar su nivel más bajo desde octubre de 2020, convirtiéndose en el segundo mayor descenso del índice S&P 500.

Zion Bancorp cayó más de un 12% y los títulos ETF (fondos cotizados) de banca regional SPDR S&P cedieron un 8%, tras tocar su punto más bajo desde enero de 2021.

Los principales bancos estadounidenses también se vieron afectados: Wells Fargo & Co bajaba un 6%, JPMorgan Chase & Co bajaba un 5,4%, Bank of America Corp bajaba un 6% y Citigroup Inc un 4%.

El desplome del jueves evaporó más de 80.000 millones de dólares en valor bursátil de los 18 bancos que componen el índice de bancos S&P 500, incluida una caída de 22.000 millones de dólares en el valor de JPMorgan.

En una operación separada, SVB dijo que la firma de capital riesgo General Atlantic comprará acciones suyas por valor de 500 millones de dólares.

Mientras tanto, la agencia de calificación Moody's rebajó la calificación del depósito bancario a largo plazo en moneda local del banco.

Natalie Trevithick, responsable de estrategia crediticia de grado de inversión de la asesora de inversiones Payden & Rygel, dijo que los bonos del banco no están teniendo tan mala evolución como las acciones.

"El rendimiento futuro va a depender de las noticias, pero no espero que se recuperen adecuadamente a corto plazo. No está lo suficientemente barato como para que vuelvan a entrar muchos compradores", afirmó Trevithick.

A pesar de las últimas preocupaciones, los analistas de la casa de valores Wedbush Securities dijeron que el banco había recibido importantes ingresos por la venta de valores y la obtención de capital.

"No creemos que SIVB esté en una crisis de liquidez", dijo en un informe David Chiaverini, analista de Wedbush, en referencia al símbolo bursátil de la empresa.

POSICIONAMIENTO PARA TIPOS MÁS ALTOS

SVB dijo que los fondos obtenidos de la venta de acciones se reinvertirán en deuda a más corto plazo y que el banco duplicará su endeudamiento a plazo hasta 30.000 millones de dólares.

"Estamos tomando estas medidas porque esperamos que los tipos de interés sigan subiendo, que los mercados públicos y privados se vean sometidos a presiones y que los niveles de consumo de efectivo de nuestros clientes sean elevados", dijo Becker en la carta.

"Cuando veamos un retorno al equilibrio entre la inversión de riesgo y el consumo de efectivo - estaremos bien posicionados para acelerar el crecimiento y la rentabilidad", dijo, señalando que SVB está "bien capitalizado".

El banco también pronosticó un descenso porcentual en torno al 35% en el margen de intereses este año, mayor que la caída de en torno a 16-19% que pronosticó siete semanas antes.

Las acciones bancarias siguieron bajo la presión del la "aversión al riesgo" y las dudas sobre los riesgos sistémicos del sector, dijo John Luke Tyner, analista de renta fija de Aptus Capital Advisors.

