Royals 1, Padres 0

San Diego Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 31 0 4 0 Totals 26 1 5 1 Grisham cf 3 0 0 0 Brd Jr. cf 3 0 1 0 B.Dixon dh 3 0 0 0 Bradley lf 1 0 0 0 R.Rvelo dh 1 0 0 0 H.Dzier 3b 3 0 0 0 Crnwrth 1b 3 0 1 0 J.Means 3b 1 0 0 0 A.Rivas 1b 1 0 0 0 N.Prtto 1b 0 0 0 0 Ro.Odor 3b 3 0 1 0 L.Prter 1b 1 0 0 0 C.Hllis 3b 1 0 0 0 F.Reyes dh 2 0 1 0 T.Lopes 2b 2 0 0 0 C.Jnsen dh 1 0 0 0 N.Cdeno ss 2 0 1 0 N.Eaton 2b 2 0 0 0 J.Azcar rf 2 0 0 0 Tolbert ss 1 1 1 1 P.Tcker lf 1 0 0 0 Olvares rf 2 0 0 0 Merrill ss 3 0 0 0 Bnfacio rf 1 0 0 0 Sverino c 3 0 0 0 M.Grcia ss 2 0 0 0 Lberato lf 2 0 1 0 Jo.Rave cf 1 0 0 0 Kohlwey rf 1 0 0 0 K.Isbel lf 2 0 2 0 L.Tresh c 0 0 0 0 F.Frmin c 2 0 0 0 Cstllno 2b 1 0 0 0

San Diego 000 000 000 - 0 Kansas City 000 001 00(x) - 1

E_Porter (1). DP_San Diego 1, Kansas City 0. LOB_San Diego 6, Kansas City 6. 2B_Cedeno (1), Reyes (2), Isbel (2). HR_Tolbert (2). SB_Azocar (3), Isbel (1). CS_Bradley Jr. (1).

IP H R ER BB SO

San Diego Groome 4 3 0 0 3 3 Wilson 1 1 0 0 0 1 Tapia L, 0-1 1 1 1 1 0 0 Kerr 1 0 0 0 1 2 Stammen 2-3 0 0 0 0 1 Lugo 1-3 0 0 0 0 0

Kansas City Lyles 3 2 0 0 0 2 Barlow 1 0 0 0 0 1 Staumont 1 0 0 0 1 0 Castillo W, 2-0 2 2 0 0 0 1 Lovelady H, 2 1 0 0 0 0 1 Kriske S, 1-1 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Tapia (Porter).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Lew Williams; Second, Edwin Jimenez; Third, Chris Marco; .

T_2:04. A_7466