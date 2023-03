Rockies 8, Giants 1

San Francisco Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 30 1 6 1 Totals 30 8 7 8 Wde Jr. 1b 3 0 0 0 Yo.Daza cf 3 0 0 0 L.Wyatt 1b 1 0 0 0 C.Tcker cf 1 0 0 0 W.Flres 3b 3 0 0 0 K.Brynt dh 2 1 1 0 Da.Dues 3b 0 0 0 0 Dr.Romo dh 1 1 0 0 Pderson lf 3 0 1 0 McMahon 2b 0 2 0 0 Gglotti lf 1 0 1 0 N.Jones 1b 1 1 0 0 D.Vllar 2b 3 0 1 0 C..Cron 1b 3 1 2 4 Vlsquez 2b 1 0 1 0 C.Mntes 2b 1 0 0 0 Crwford dh 2 0 0 0 B.Doyle rf 3 1 1 1 R.Mahan dh 1 0 0 0 Za.Veen rf 1 0 1 0 Estrada ss 3 0 0 0 Montero 3b 2 1 1 3 A.Layer ss 0 0 0 0 Morales c 1 0 0 0 Ystzmsk cf 2 0 0 0 H.Cstro ss 3 0 1 0 Aerbach rf 2 0 0 0 Crreras ss 1 0 0 0 L.Matos cf 3 1 1 1 M.Tglia lf 3 0 0 0 B.Sabol c 1 0 0 0 Brnabel 3b 1 0 0 0 Jo.Bart c 1 0 1 0 B.Srven c 3 0 0 0

San Francisco 000 010 000 - 1 Colorado 202 040 00(x) - 8

E_Layer (1), Sabol (1), Bernabel (3). DP_San Francisco 1, Colorado 1. LOB_San Francisco 9, Colorado 4. 2B_Pederson (1), Villar (1), Bryant (1), Cron (2). HR_Matos (1), Cron (1), Montero (2). CS_Dues (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Wood 2 2-3 3 4 4 3 3 Sanchez 1-3 0 0 0 0 0 Junis 2 1-3 3 4 4 1 3 Delaplane 2-3 0 0 0 0 1 Rogers 1 1 0 0 0 0 McClure 2-3 0 0 0 0 0

Colorado Gomber 4 1 0 0 2 2 Seabold 2 2 1 1 0 1 Rogers 1 1 0 0 0 2 Mears 1 2 0 0 2 2

Umpires_Home, Tom Hanahan; First, Quinn Wolcott; Second, Nick Mahrley; Third, Jacob Metz; .

T_. A_10394