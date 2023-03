Reservas en Amazonía de Colombia sin personal, con riesgo de daño ambiental

Foto de archivo. Silueta de un hombre frente al río Amazonas en la Amazonía de Colombia, 18 de enero, 2018. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Por Oliver Griffin

BOGOTÁ, 10 mar (Reuters) - Las áreas protegidas en la región amazónica de Colombia corren el riesgo de sufrir más daños debido a las largas demoras en la firma de contratos para el personal de parques nacionales este año, revelaron datos del Gobierno y entrevistas con funcionarios, posibles empleados y defensores ambientales.

Reuters conversó con 11 personas que informaron retrasos en los contratos de posibles trabajadores en nueve reservas en la región amazónica, incluido Chiribiquete, que se extiende por un área de más del doble del tamaño de Gales y es hogar de pueblos indígenas.

Un poco más del 6% de la selva amazónica, un ecosistema que los científicos consideran vital para frenar el cambio climático, se encuentra en Colombia, según cifras de las Naciones Unidas, algunas contenidas dentro de 11 áreas protegidas nacionales.

Una pequeña cantidad de personal permanente en los parques nacionales depende de un número mucho mayor de contratistas para ejecutar programas de extensión comunitaria, realizar trabajos biológicos o servir como guardaparques, entre otras funciones.

"La gente de planta somos pocos", dijo a Reuters un funcionario de un parque en la Amazonía. "No hay gestión porque los que estamos no alcanzamos para nada".

Los guardaparques son la vanguardia en la protección de los ecosistemas contra los intereses criminales y la degradación irreversible, dijo Bram Ebus, consultor de International Crisis Group.

"El instituto de parques nacionales de Colombia ha estado falto de personal y de fondos durante mucho tiempo, pero no cuidar la contratación regular de guardaparques también hace que (los parques) estén descontrolados", aseguró Ebus.

Unos 1,86 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana fueron deforestadas entre 2001 y 2021, según el Gobierno, e International Crisis Group reveló en un informe de 2021 que la cantidad de personal estaba muy por debajo de las mejores prácticas.

Hasta la mañana del viernes, se habían publicado 22 contratos de personal para trabajar en las reservas amazónicas de la agencia de parques nacionales a través de la agencia nacional de contratación de Colombia.

Al menos 107 contratistas tenían el año pasado acuerdos para trabajar en las reservas de Amazonía en enero, según mostraron datos de la agencia vistos por Reuters.

Los contratiempos se deben a los planes para reformar el sistema para enganchar a los contratistas y los recortes presupuestarios heredados del Gobierno anterior, que afectaron los plazos para la contratación de personal a pesar de un aumento de gastos ahora vigente, dijo el director de parques nacionales, Luisz Martínez.

El Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, quien asumió el cargo hace siete meses y se comprometió a reducir la deforestación, quiere reemplazar los contratos anuales de los trabajadores de los parques nacionales inicialmente por acuerdos de cuatro años.

"Lo ideal, hubiera sido no parar. Lo ideal (hubiera sido) tenerlo bien planeado. Pero no fue así. Recibimos el presupuesto disminuido, recibimos la necesidad de subir el presupuesto", dijo Martínez, al asegurar que no se esperan retrasos el próximo año.

El Ministerio de Ambiente se negó a hacer comentarios sobre la situación.

Cinco aspirantes a empleados del parque dijeron a Reuters que ante los retrasos se vieron obligados a buscar otros trabajos. Un contratista recibió su oferta, pero dijo que sus colegas todavía están esperando.

Los nueve empleados y posibles trabajadores expresaron su preocupación por la protección de los parques en medio de la escasez de personal.

Los posibles trabajadores temen "que se retrasen esos procesos que se ha venido trabajando como la restauración, protección ambiental, y gestión del conocimiento", contó un aspirante a Reuters.

