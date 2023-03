Phillies 10, Pirates 4

Pittsburgh Philadelphia ab r h bi ab r h bi Totals 39 4 12 4 Totals 37 10 13 10 On.Cruz ss 4 1 2 1 B.Marsh cf 4 0 1 0 Sanchez rf 1 1 0 0 J.Ortiz lf 1 1 1 1 R.Cstro 2b 4 0 2 1 Hoskins dh 3 1 2 2 Fraizer cf 1 0 0 0 Clemens dh 2 0 0 0 Ji.Choi dh 3 0 2 0 Al.Bohm 3b 4 0 1 0 Ca.Bins dh 2 0 1 0 Roberts c 1 0 0 0 Con.Joe rf 4 0 0 0 Cstllns rf 2 1 0 0 Alvarez ss 1 0 0 0 J.Rojas rf 1 0 0 0 Mtchell lf 3 0 0 0 Da.Hall 1b 3 2 3 3 Andujar 1b 3 1 1 0 A.Grcia 1b 1 0 1 0 Gnzales 2b 1 0 1 0 Kingery 2b 3 2 2 1 Swggrty cf 3 1 2 2 J.Haley 2b 1 0 0 0 R.Vlade lf 1 0 0 0 Hrrison ss 2 1 0 0 C.Owngs 3b 3 0 0 0 W.Wlson ss 1 0 0 0 D.Maggi 1b 1 0 1 0 J.Hicks c 3 1 1 2 Hineman c 3 0 0 0 W.Tffey 3b 1 1 1 1 J.Delay c 1 0 0 0 Guthrie lf 3 0 0 0 Mzzotti cf 1 0 0 0

Pittsburgh 120 000 100 - 4 Philadelphia 000 620 02(x) - 10

E_Harrison (1). DP_Pittsburgh 1, Philadelphia 0. LOB_Pittsburgh 9, Philadelphia 5. 2B_Cruz (1), Castro (1), Choi (2), Maggi (2), Garcia (2), Hicks (2). HR_Cruz (2), Swaggerty (2), Ortiz (1), Hoskins (1), Hall 2 (4), Kingery (1), Toffey (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Brubaker 3 4 2 2 1 6 De Jong L, 0-1 1 4 4 4 1 1 Smith 2 2-3 3 2 2 0 3 Zamora 1-3 0 0 0 0 0 Chatwood 1 2 2 2 0 1

Philadelphia Wheeler 3 5 3 3 1 2 Uelmen W, 1-0 1 0 0 0 0 1 Marte H, 3 1 1 0 0 0 1 Sanchez 1 1 0 0 0 2 Ortiz 1 2 1 1 0 2 Head 1 2 0 0 0 1 Appel 1 1 0 0 0 0

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, D;J; Reyburn; Second, Brennan Miller; Third, Derek Thomas; .

T_2:34. A_8272