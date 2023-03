Manolo Saiz: "Mi conciencia está tranquila"

Víctor Martí

Sant Fruitós de Bages (Barcelona), 10 mar. El exdirector del equipo ONCE Manolo Saiz (Torrelavega, 1959) vive, según denuncia, alejado del pelotón del ciclismo de élite desde 2006 por un presunto veto de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Tour de Francia, algo que, en su opinión, no le impide tener la conciencia tranquila.

En una entrevista con EFE, Saiz, cuya trayectoria quedó salpicada por la Operación Puerto de la que fue absuelto, repasa su etapa como director, reconoce que disfruta con la "agresividad" de los ciclistas que actualmente dominan el pelotón y ahonda en los motivos por los que no ha vuelto a dirigir una escuadra profesional.

"A los dos grandes monopolios del ciclismo (la UCI y los organizadores del Tour de Francia) no les interesa que vuelva. Y no les interesa que vuelva porque yo era una persona dinámica, que no me conformaba con las cosas y que si tenía que luchar por los derechos que nos corresponden, luchaba por ellos", lamenta.

Y, en este sentido, recuerda que los equipos mantienen el mismo convenio que hace 20 años él firmó con el Tour de Francia. "Eso ya es una definición de los motivos por los que el Tour no quiere que yo esté en el mundo del ciclismo", remacha.

El 'padre' del ONCE entre 1989, fecha de su fundación, y 2003, cuando pasó a llamarse Liberty Seguros, sostiene que su equipo era el "más limpio" del pelotón y todavía le duele que ni los dirigentes del Tour de Francia ni miembros destacados de la UCI se hayan puesto en contacto con él después de la entrevista que hace unos meses dio en televisión por vez primera en 17 años.

"Les di pie para que pudieran haber hecho una llamada de teléfono y decirme: 'Manolo, nos gustaría estar cinco minutos contigo'", asegura.

Y pone un ejemplo reciente para ilustrar su relación con algunos de los miembros que en la actualidad dirigen el ciclismo: "No hace muchos días hubo un acto de la Vuelta a España en Santander al que acudí. Vi permanentemente cómo Javier Guillén (director general de la Vuelta Ciclista a España) me rehuía. No quería ni verme, ni tenerme a su lado, ni siquiera cruzarse conmigo la mirada. La gente me pregunta si guardo rencor, cuando el rencor lo siguen teniendo ellos; yo no".

Con todo, Saiz, al ser preguntado por si se arrepiente de alguna de las decisiones tomadas en el pasado, prefiere pasar página de una "herida que sigue abierta", si bien dice vivir con la conciencia tranquila.

"Puedo mirar a todo el mundo de frente, puedo hablar con todo el mundo de frente, puedo defender mis opiniones de frente y puedo mirar a los míos, sobre todo a mi familia, también de frente. Si la conciencia me deja vivir tranquilo, tengo que pensar en ello", agrega.

A sus 63 años, Saiz vive tranquilo en Cantabria, donde disfruta de la cocina con el 'txoko' (sociedad gastronómica) que está creando con sus amigos, si bien sigue muy pendiente del ciclismo, su gran pasión.

Se divierte con el espectáculo que dan Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard -"más que él, el Jumbo", matiza-, Wout van Aert, Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel. "Todos han dado una dimensión nueva al ciclismo de ataque y al ciclismo de la improvisación", manifiesta.

Y en esta lista de talentos también añade a los españoles Carlos Rodríguez, de quien cree que está compitiendo "muy al límite en todas las situaciones", y Juan Ayuso, al que le ve "más capacidad de progresión".

Sin embargo, opina que el ciclismo español tiene un problema en su base, especialmente en el deporte amateur, que no "está a la altura de las circunstancias" si se compara con la situación de este deporte en otros países europeos.

Disfruta este licenciado en INEF del "ciclismo agresivo" de la nueva generación de corredores y del trabajo en equipo, una de las señas de identidad del ONCE, pero no le gusta el carácter extrovertido que actualmente muestran algunos ciclistas.

"El ciclismo debe ser más interno, no tan externo. No me gusta que los ciclistas pongan en Strava (la red social para deportistas) lo que entrenan. Se debe quedar para la interioridad y el análisis de las personas que lo deben analizar, no para el público en general", argumenta.

Y también critica que los organizadores de las grandes vueltas den mucho protagonismo al 'pavé' (terreno adoquinado), sterrato (pistas de tierra) y "paredes" exigentes en los últimos kilómetros de las etapas.

"Esto es ciclismo de carretera y todas esas cosas están muy bien para vivirlas en carreras de un día, pero no en carreras por etapas", argumenta.

Considerado para muchos un revolucionario por sus métodos innovadores relacionados con la preparación física y la visión del ciclismo como un deporte de equipo, Saiz echa de menos el pelotón profesional -"es algo que llevas dentro", concreta- y admite que le gustaría volver a agarrar las riendas de un equipo profesional.

Mientras, sigue recordando los momentos vividos en el equipo ONCE, como el ataque en Mende a Miguel Induráin en el Tour de Francia de 1995, sin olvidar las victorias conseguidas en la Vuelta a España. EFE

