Invitan a Trump a declarar ante jurado de instrucción

El expresidente Donald Trump habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), 4 de marzo de 2023, en Oxon Hill, Maryland. (AP Foto/Alex Brandon)

NUEVA YORK (AP) — La fiscalía de Nueva York ha invitado al expresidente Donald Trump a declarar ante un jurado investigador que indaga en pagos por el silencio realizados en su nombre durante la campaña electoral de 2016, según uno de sus abogados.

El jurado investiga la participación de Trump en un pago de 130.000 dólares en 2016 a la estrella porno Stormy Daniels para que no revelara públicamente un encuentro sexual que decía haber tenido años antes con el candidato republicano.

El abogado de Trump, Joseph Tacopina, confirmó el jueves la invitación a declarar la semana próxima, a medida que los fiscales se acercan a una decisión sobre si procederán en lo que sería el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos.

“Para mí, es mucho ruido y pocas nueces”, dijo Tacopina a The Associated Press, y añadió que en su opinión los fiscales no habían tomado una decisión “sea cual fuese” sobre si acusarán formalmente a Trump. Dijo que el caso carecía de fundamento legal.

“Es solo un nuevo ejemplo de cómo usan el sistema judicial como arma en su contra. Y en cierto sentido es injusto”, dijo.

El fiscal de Manhattan Alvin Bragg, demócrata, se negó a hacer declaraciones. La invitación a declarar ante un jurado investigador, o gran jurado, suele indicar que es inminente la presentación formal de cargos.

El diario New York Times fue el primero medio en revelar la invitación.

Trump está acelerando su campaña para recuperar la Casa Blanca en 2024, mientras enfrenta problemas legales en varios frentes.

En una larga declaración en su red social, Trump fustigó la investigación como “una cacería de brujas política que trata de derribar al candidato que encabeza, de lejos, el Partido Republicano” por parte de un “sistema de justicia corrupto, depravado y usado como arma”.

“No cometí falta alguna”, aseguró.

Por otra parte, el fiscal de Atlanta, Georgia, ha dicho que son “inminentes” las decisiones luego de dos años de investigación sobre una posible intromisión ilegal de Trump y sus aliados en la elección de 2020. A la vez, un fiscal especial del Departamento de Justicia federal investiga los intentos de Trump y sus aliados para anular la elección, así como la presencia de documentos confidenciales en su finca en Florida.