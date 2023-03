El Elche quiere agarrarse a la salvación ante el Valladolid de Pacheta

Elche (Alicante)/Valladolid, 10 mar. El Elche está obligado a ganar, para alimentar sus escasas opciones de permanencia, al Real Valladolid, también necesitado de puntos, en un encuentro marcado por el regreso al Martínez Valero del entrenador José Rojo ‘Pacheta’, ídolo de la afición ilicitana tras llevar al equipo de Segunda B a Primera en dos años y medio.

Esta será la primera vez que el técnico burgalés regrese a un escenario en el que triunfó y se reencuentre con una afición de la que no pudo despedirse por la pandemia.

La vuelta del técnico, sin embargo, queda condicionada por la trascendencia del partido, casi definitivo para el Elche, al que solo la victoria le da opciones de seguir soñando con la salvación, e importante para el Valladolid, necesitado de puntos para mantenerse un colchón de seguridad con la zona de descenso.

El partido llega en un buen momento para el Elche, revitalizado en su ánimo tras haber logrado en Mallorca la segunda victoria del curso, primera a domicilio, y haber logrado dejar por primera vez su portería inmaculada.

Además, el técnico Pablo Machín recupera efectivos, como Lisandro Magallán y Enzo Roco, quienes regresan tras cumplir un partido de suspensión, por lo que solo mantiene las bajas del sancionado Pape Cheikh.

Los lesionados de larga duración, Álex Collado, John Chetauya y Pere Milla, ya han entrado en la fase final de su recuperación y están a la espera del alta, aunque parece probable que vayan a ser incluidos ya en la convocatoria.

Pedro Bigas ha sido duda durante la semana por un proceso vírico, aunque todo apunta a que llegará a tiempo para el partido.

Tras la victoria en Mallorca y el buen funcionamiento defensivo del equipo no se intuyen grandes cambios en la alineación, aunque es posible el regreso al eje defensivo de Magallán o Roco, jugadores que han contado siempre con la confianza de Machín.

El Real Valladolid viaja a Elche totalmente "prevenido" respecto a un encuentro que "va a ser intenso y complicado", ante un rival "peligroso, que tiene la flecha hacia arriba, que juega sin presión y que puede hacer mucho daño, ya que posee muchos argumentos y alternativas".

Así lo ha asegurado el técnico blanquivioleta, José Rojo "Pacheta", quien regresa al Martín Valero, por primera vez, tras salir del cuadro ilicitano, con el que logró el ascenso hasta Primera división, pero al que no llegó a entrenar en la máxima categoría del fútbol nacional. Algo que sí ha podido hacer con el Real Valladolid, y por eso, su actual etapa vale para él "como 30 años de carrera".

Por tanto, se trata de un reencuentro especial, no con la ciudad, a la que ha acudido en varias ocasiones a visitar a los amigos que dejó en ella, sino en el plano deportivo, pero ha aclarado que su único pensamiento es "volver de Elche con los tres puntos, ya que sumar 30 supondría un buen impulso".

No será el único que regrese a un terreno de juego en el que ha competido, ya que tienen pasado ilicitano Sergio León, Olaza, Luis Pérez, Iván Sánchez y Kike Pérez, que estará no solo en la convocatoria, sino con bastante probabilidad, en el once titular, tras cumplir ciclo de sanción en el anterior partido liguero.

Aunque "Pacheta" ha comentado que "no habrá muchos cambios, siempre se da alguno, por diferentes circunstancias", como en este caso podría ser el ya mencionado de Kike Pérez por Roque Mesa, o el de Machís por Iván Sánchez -según haya evolucionado el venezolano de sus molestias musculares-, o la incorporación de Javi Sánchez en defensa, tras haber sido padre.

Lo que parece claro es que Hongla se ha ganado protagonismo en el centro del campo, después de su completo partido ante el Espanyol, y que Plata y Óscar Plano seguirán buscando el desborde para alcanzar el área rival y para aportar asistencias o golpeo.

Enfrente, un Elche que "está en su mejor momento", en opinión del entrenador burgalés, "y que probablemente sea uno de los equipos más fuertes a balón parado, que transita bien, que tiene alternativas al juego aéreo y disparos desde fuera del área".

Alineaciones probables:

Elche: Badía; Carmona, Palacios, Roco, Magallán o Bigas, Clerc, Mascarell, Gumbau, Fidel, Nteka y Lucas Boyé.

Real Valladolid: Sergio Asenjo; Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Olaza o Escudero; Kike Pérez, Hongla; Plata, Plano, Iván Sánchez o Machís; Larin.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Comité castellano-manchego).

Campo; Martínez Valero.

Hora: 16:15.

Clasificación: Elche 20º (12 puntos) Valladolid 14º (27 puntos)

La clave: El Elche quiere explotar la profundidad de sus jugadores de banda para sorprender al Valladolid.

El dato: Además del entrenador y de gran parte del cuerpo técnico, hasta cinco jugadores del Valladolid tienen un pasado reciente en el equipo ilicitano.

La frase:

Pablo Machín: ”Afrontamos el partido con confianza, pero no confiados”.

El entorno: La afición ilicitana recibirá con los brazos abiertos a Pacheta, artífice de los dos últimos ascensos del Elche, en su primera visita desde su salida al Martínez Valero. EFE

