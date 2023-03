El doblaje italiano se calla: huelga contra la IA y la avalancha de series

Gonzalo Sánchez

Roma, 10 mar. Algunos capítulos de las series extranjeras más exitosas del momento carecen de traducción italiana estos días. Es la consecuencia más directa de una huelga con la que los dobladores exigen renovar su convenio para protegerse de la futura Inteligencia Artificial (IA) y de la "avalancha" de nuevas producciones.

"El convenio no se renueva desde hace quince años y, en este tiempo, el mundo audiovisual ha cambiado completamente", denuncia en una entrevista con EFE el presidente de la organización de artistas e intérpretes NuovoImaie, Andrea Miccichè.

Los dobladores, encargados de poner voz italiana a los actores y actrices de películas y series extranjeras, han emprendido su tercera semana de huelga, hasta el próximo 14 de marzo, por una situación que juzgan insostenible e incierta ante el futuro.

De este modo, el último capítulo de la aclamada serie "The last of us", emitida en Italia en la plataforma NowTV, no ha sido todavía traducido al italiano y los aficionados poco duchos en la lengua de Shakespeare tendrán que esperar a verlo y seguir con la intriga.

La protesta, explica Miccichè, tiene dos razones fundamentales. La primera, es evidente: el convenio del doblador data del 2008, cuando el sector audiovisual aún no estaba sometido a la incesante producción de series y películas que se vive en la actualidad.

"Queremos poder desarrollar nuestro trabajo en tiempos menos excesivos. Actualmente afrontamos una gran mole de trabajo, las producciones extranjeras han aumentado en desmesura y, ante una mayor demanda, la calidad baja. Es una especie de jungla", lamenta.

Y agrega: "Necesitamos la garantía de trabajar con los tiempos y la calidad de siempre".

Pero el segundo tiene que ver con una tecnología incipiente: la Inteligencia Artificial (IA), que amenaza con suplantar en el futuro la voz humana.

"Es un peligro insidioso para todos. La IA puede mejorar la vida pero si sustituye al hombre en la creatividad y el arte perjudicará la calidad artística con consecuencias también desde el punto de vista del empleo", advierte el presidente del NuovoImaie.

Por el momento no implica una amenaza actual, pues solo se han llevado a cabo algunos experimentos en Israel, con el resultado de una voz "bastante artificial", pero los dobladores italianos quieren que el advenimiento de esta tecnología no les pille desprevenidos.

La huelga ha sido convocada por los tres principales sindicatos de Italia, la CGIL, CISL y UIL, con el apoyo del NuovoImaie y de la Asociación Nacional de Actores de Doblaje (ANAD), después de una -por ahora- infructuosa negociación con patronales como la ANICA, la Asociación de la Industria Cinematográfica, Audiovisual y Digital.

Este último ente niega que se haya mantenido inmóvil o cerrado ante los nuevos tiempos y recordó que desde enero de 2022 mantuvo quince encuentros con los dobladores para estudiar su convenio.

Y en julio de 2022 se logró completar la negociación para un contrato colectivo para los dobles de riesgo.

Por eso, los "patrones" de la industria cinematográfica italiana han tendido su mano a los sindicatos para seguir negociando.

"Sería equivocado no considerar estos avances como el resultado de una constante interlocución entre las partes. ANICA sigue comprometida en todas las negociaciones en curso (...) por lo que espera que los sindicatos opten por posiciones dialogantes", se lee en un comunicado.

En Italia hay unos mil especialistas en doblaje -aunque la cifra aumenta ligeramente con los que realizan trabajos puntuales- que a menudo se ven sepultados por una avalancha de trabajo y que viven con gran incertidumbre los vientos de un sector en constante cambio.

Uno de ellos es Flavio Aquiloni, conocido por dar voz a Zac Efron en "High School Musical" o al personaje de Draco Malfoy en la saga fantástica de "Harry Potter".

En su opinión, "no se trata solo de una cuestión económica", según relató recientemente al diario "La Repubblica",

"Hemos notado un aumento de la carga de trabajo que impide garantizar su calidad. Si no se nos conceden condiciones para hacer bien nuestro trabajo, los espectadores se alejarán, es inevitable". EFE

