El artista Luke Jerram hace brillar la luna sobre la ciudad de Miami

Miami, 9 mar. Una resplandeciente luna brilló en todo su esplendor este jueves sobre el parque Ponce Circle en Coral Gables, una ciudad residencial del condado de Miami-Dade, gracias al evento "Moon over The Gables" (Luna sobre los tejados).

La impresionante instalación "Museo de la Luna" del artista londinense Luke Jerram es una réplica de 7 metros (23 pies) de diámetro que ofrece una vista realista del vecino celestial más cercano de la Tierra, debido al uso de imágenes de alta resolución de la NASA tomadas a la superficie lunar.A

A una escala aproximada de 1:500.000, cada pulgada (2.54 cm) de la escultura representa 8 millas (12.87 km) de la superficie lunar, explicaron los organizadores.

El orbe resplandeciente, suspendido casi con el brazo extendido, constituye un telón de fondo mágico en medio de la vegetación y las fuentes de agua del histórico parque de esta ciudad de ambiente español.

"Estamos celebrando un evento muy importante y especial para la ciudad, que por los últimos 100 años se ha enfocado en el arte, la historia y la cultura", declaró a EFE el alcalde de la ciudad, Vince Lago.

Además, "nuestra oferta cultural está dirigida a la comunidad con orientación familiar en un ambiente alegre y muy seguro", agregó el edil que invitó a las familias a salir a disfrutar de la noche bajo la luna en una ciudad que no es ajena a las lunas llenas.

La exposición de arte itinerante internacional llega a Miami gracias a la Fundación Comunitaria de Coral Gables y la Alcaldía de la ciudad, el mismo equipo que trajo el año pasado la experiencia "Umbrella Sky" que consistía en paraguas de diferentes colores colgados a los largo de toda una calle.

"La idea surgió de la fundación para crear un ambiente ameno y de enseñanza a los estudiantes de la ciudad de Coral Gables, indicó a EFE Adriana Verdeja, miembro de la Junta de la Fundación Comunitaria de Coral Gables, organización que inspira una filantropía impactante a través de fondos y programas caritativos que utilizan el conocimiento local, la experiencia y las relaciones para ayudar a los estudiantes e la urbe.

"Estamos encantados de colaborar con la fundación y traer esta instalación de arte de clase mundial a nuestra ciudad a la vez que estamos agradecidos a nuestros patrocinadores por apoyar nuestro proyecto y ofrecer este maravilloso espectáculo a nuestra comunidad", clamó Lago en medio de un centenar de personas envueltas por l música de la banda Los Wizzards que acudieron a la inauguración.

OTRAS ACTIVIDADES

El imperdible espectáculo de la "Luna sobre los tejados de Coral Gables" no consiste solamente en la instalación temporal de la obra de arte "Museum of the Moon", sino que ofrecerá música en vivo y actividades para toda la familia.

A partir de mañana habrá una proyección de la película E.T., una fiesta de pijamas titulada "Goodnight Moon" (Buenas noches luna) para pequeños astronautas, una actuación del Miami Royal Ballet, yoga a la luz de la luna y el evento "Howling at the Moon" (Aullando a la luna) para los amantes de los perros.

El "Museo de la Luna" ha iluminado medio mundo en lugares como la Catedral de Bristol en el Reino Unido, el Centro Acuático Nacional de Pekín en China, el Festival Filux en México y otros lugares atrayendo a más de 20 millones de visitantes, explicó Verdeja.

"Nuestros estudiantes y habitantes se merecen un espectáculo de esta índole", aseveró.

"Coral Gables está dedicada a la cultura y las artes, por eso queremos ponerla en el mapa mundial de la cultura con actos como este que también están orientados hacia la familia", agregó el alcalde de la ciudad.

La luna de Luke Jerram, que probablemente hará presencia durante los últimos días del espectáculo, según comentó el alcalde, saldrá a iluminar la ciudad de Coral Gables todos los jueves, viernes y sábados al atardecer del 9 al 25 de marzo.