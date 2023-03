Eguibar: Es factible ganar la Copa del Mundo; quedan cinco carreras, dos aquí

Sierra Nevada (Granada), 10 mar. El español Lucas Eguibar, campeón mundial hace dos años en Idre Fjäll (Suecia) y ganador, la temporada 2014-15, de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard es una de las grandes atracciones este fin de semana en las pruebas de esa competición que se disputan, ante su afición, en la estación andaluza de Sierra Nevada.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en la estación que corona el Pico Veleta (3.396 metros), el guipuzcoano Eguibar, una de las grandes figuras del deporte invernal español, explica, entre otros asuntos, cómo llega a estas dos pruebas -que intentará ganar-; y qué recuerdos tiene de un escenario en el que obtuvo dos medallas de plata, en los Mundiales de 2017 y una de sus cuatro victorias en Copa del Mundo, competición que aún ve factible anotarse.

Pregunta: Aquí en Sierra Nevada firmó unas cuantas de sus mejores carreras y hace tres años, justo antes del confinamiento por la pandemia del covid-19, logró una victoria espectacular. ¿Cómo llega, esta vez? No pudo revalidar el título de campeón mundial, la pasada semana, en Bakuriani (Georgia).

Respuesta: Muy contento, la verdad. Ha habido un par de carreras que hemos hecho muy buenas, aunque el podio se nos haya resistido, pero tengo dos cuartos puestos (en la Copa del Mundo). Pero llego muy contento, a pesar de que en el campeonato del mundo este año no hayan salido las cosas.

Fue un error mío, lo del Mundial. Pero llego en buena forma. Estoy muy contento, muy motivado, y tengo muchas ganas de hacer unas buenas carreras.

P: ¿Qué recuerdos tiene, de las dos platas mundialistas que capturó aquí; y de su victoria, en la última Copa del Mundo disputada en Sierra Nevada?

R: Muy buenos. Las carreras importantes siempre me han salido bien en Sierra Nevada. Incluso en 2013 tuvimos una Copa del Mundo, también aquí, en el que era mi primer año en el circuito. Y llegué a la final. Justo estuve liderando un rato la carrera; antes de tener un percance e irme al suelo.

Pero siempre he competido bien, no sé si es por sentirme en casa, por la energía que me da la gente... pero bueno. Aquí también me proclamé subcampeón del mundo (en 2017, en una prueba que ganó el entonces gran dominador, el francés Pierre Vaultier, doble campeón olímpico)... y la última carrera aquí la gané.

P: La ganó, además, con una exhibición absoluta. Parecía no tener rivales, ese día.

R: Sinceramente, creo que fue mi mejor campeonato, de principio a fin. Desde el día de entrenamientos hasta el día de carrera. Lideré durante toda la semana. Y eso: me encontré súper-cómodo con la pista; iba muy rápido.

Y ahora me estoy encontrando igual. Así que espero repetir lo mismo.

P: Esta vez, además, tiene dos balas a su disposición. Hace tres años se disputó una prueba de la Copa del Mundo. En esta ocasión hay una este sábado y otra el domingo. ¿Se conformaría con ganar una? ¿O sale a por las dos?

R: Obviamente, voy a ir a por las dos. Pero bueno, voy centrado día a día; y que salga todo lo que tenemos planificado. Y ya está.

En carrera tengo que ir centrado; tengo que competir lo mejor forma posible. Pero primero vamos a por el sábado. Y luego, a por el domingo.

P: Obviamente, no se puede ganar el Mundial siempre; pero ¿hasta qué punto le decepcionó no haber podido defender en Georgia el título que ganó en Suecia?

R: Está claro que ni se acercó al resultado que yo quería. Yo quería estar con los mejores; pero este deporte es así. Justo antes de viajar estuve bastante jodido, en cama; con gripe. Yo me notaba muy cansado. Intentaba dormir las ocho o nueve horas que suelo dormir todos los días. Y aún así notaba que necesitaba dormir mucho más.

Llegué súper-cansado y, encima, era una pista súper-exigente. Intenté mantenerme fuerte mentalmente e ir con todo. De hecho me presenté voluntario para hacer la prueba de la pista, como siempre. Pero a la hora de la carrera quise salir a optimizar, para no cansarme mucho, y atacar abajo. Y justo cuando empezaba a atacar le cogí muy rápido al que tenía delante en una zona, en una curva, en la que no había mucho espacio.

Justo salíamos de esa curva y había un salto; a él se le fue la tabla, saltó para un lado, yo salté para otro. Y ahí me caí.

P: A veces esta disciplina es un poco una lotería, ¿no?

R: Sí. Pero fue culpa mía. Yo tuve que haber ido liderando desde el principio; pero elegí una estrategia, la de ir por detrás, que no fue la correcta. Me caí, tuve un error. Y esas cosas pasan. Los errores se pagan. Y en este deporte, los errores se pagan muy caros.

P: Pero ahora se puede resarcir, en Sierra Nevada.

R: Sí. El campeonato del mundo era muy importante, pero sabíamos que está la Copa del Mundo, en la que voy octavo; de las cuatro carreras, dos fueron muy buenas y las otras dos la verdad es que no tuve mucha suerte; así que quedan cinco carreras, dos de ellas aquí. Y puedo luchar por el Globo (de Cristal, que acredita al ganador de la general final de la Copa del Mundo); y tengo muchas ganas.

P: ¿Es factible, aún, ganar la Copa del Mundo?

R: Sí. Es verdad que el primero (el alemán Martin Noerl) lo tengo a 130 puntos, si no me equivoco; pero quedan cinco carreras. Y si ganas las cinco carreras que quedan son 500 puntos (ríe). Así que aún quedan muchos puntos en juego, sí.

Adrian R. Huber