Dodgers 6, Angels 5

Los Angeles Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 30 3 8 3 Totals 29 3 5 3 Ta.Ward lf 2 1 1 1 M.Rojas ss 3 0 0 0 J.Adams lf 1 0 0 0 Wlliams ss 2 0 0 0 Li.Soto 2b 4 0 1 0 C.Tylor lf 2 0 0 0 K.Padlo 3b 3 2 2 1 J.DLuca lf 1 1 0 0 Blakely 3b 1 0 0 0 M.Muncy 3b 2 0 0 0 M.Thiss c 2 0 2 0 Leonard 3b 2 0 0 0 J.Godoy c 1 0 0 0 Mrtinez dh 3 0 1 0 Za.Neto ss 4 0 1 1 D.Avans dh 1 0 0 0 M.Mniak cf 3 0 0 0 M.Vrgas 2b 2 1 1 0 J.Adell rf 3 0 1 0 J.Vivas 2b 1 0 0 0 Cabbage 1b 3 0 0 0 J.Otman cf 3 0 1 1 T.Jones dh 3 0 0 0 B.Zmmer cf 0 0 0 0 A.Pages rf 1 1 0 0 Ry.Ward 1b 0 0 0 0 De.Mann 1b 1 0 0 0 S.Dggar rf 1 0 0 0 Fduccia c 3 0 2 2 Cartaya c 1 0 0 0

LA Angels 201 000 002 - 5 LA Dodgers 000 210 021 - 6

E_Mederos (1), Blakely (2). DP_Los Angeles 1, Los Angeles 1. LOB_Los Angeles 6, Los Angeles 17. 2B_Vargas (2), Feduccia (2). HR_Ward (1), Padlo (1). CS_Soto (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Detmers 3 2-3 2 1 1 2 3 Walters 1-3 1 1 1 1 0 Erla 2 2 1 1 2 1 Mederos 1 2-3 0 0 0 3 2

Los Angeles Kershaw 3 5 3 3 2 2 Jackson 3 2 0 0 0 2 Washington 1 1 0 0 0 0 Reed 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Walters (DeLuca), Erla (Vivas), Mederos (Pages).

Umpires_Home, John Bacon; First, Tony Randazzo; Second, Tripp Gibson; Third, Matthew Brown; .

T_. A_12691