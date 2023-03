Cheech Marín festeja ser parte de la versión hollywoodense de “Campeones”

Alicia Civita

Miami, 10 mar. El actor estadounidense Cheech Marín festeja haber tomado la decisión de participar en la versión de Hollywood de la película española "Campeones", porque tuvo la oportunidad de cumplir varios sueños y deshacerse de "estereotipos que no sabía que tenía", según dijo en una entrevista con EFE.

“En una larga carrera como la mía, haces muchas películas y algunas son geniales y otras no tanto. Y esta es una buena película. Esta es realmente una gran película. No puedes salir de verla sin sentirte conmovido”, afirmó Marín, quien a sus 76 años tiene créditos en más de 100 filmes y es considerado uno de los actores más queridos en el mundo del espectáculo estadounidense.

“Champions” es una comedia deportiva que cuenta la historia de Marcus Marakovich (Woody Harrelson), un ex entrenador de baloncesto de una liga menor que está en serios problemas legales tras haber causado un accidente y al que un juez le ofrece la oportunidad de entrenar a un equipo de jugadores con discapacidad para participar en los Juegos Olímpicos especiales.

La película está basada en la historia real de la Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social (Aderes) en Burjassot, en la región de Valencia (España), cuyo equipo de baloncesto ganó 12 campeonatos especiales de España entre 1999 y 2014.

“Campeones”, del director Javier Fresser, no sólo fue elegida para representar a España en la 91 edición de los Oscar a la mejor película de habla no inglesa, sino que también ganó el Goya a la mejor película del año, así como el Goya al mejor actor revelación para Jesús Vidal, quien interpretó a uno de los miembros del equipo.

LOS "CHAMPIONS" DE HOLLYWOOD

En la versión estadounidense, Marín interpreta a Julio, quien dirige un centro deportivo en el estado de Iowa. A este actor hijo de mexicano-estadounidenses le encantó que lo que mueve a su personaje es que quiere que “todo el mundo se sienta acogido tanto en su casa como en su trabajo”.

Fue una de las razones por las que aceptó el papel, además de la posibilidad de trabajar con uno de los hermanos Farrelly, famosos por comedias como “Dumb and Dumber”, “There is Something about Marry” y “Me Myself and Irene”, entre muchas otras, y con su “amigo” Woody Harrelson.

“Tenía muchas ganas de trabajar con Bobby Farrelly porque me encantan sus películas y las que ha hecho con su hermano, y Woody y yo habíamos trabajado juntos antes, así que éramos amigos y seguimos siendo muy buenos amigos. Y sabía que esto iba a estar bueno”.

Harrelson y Marín habían coincidido en 2000, en la puesta en escena de la obra de teatro “The Late Henry Moss”, del dramaturgo Sam Shepherd, pero no habían logrado cumplir el sueño de hacer cine juntos hasta “Champions”.

A pesar de que había pasado más de dos décadas, los actores se encontraron con la misma capacidad para improvisar y divertirse juntos. “Éramos muy buenos en la improvisación porque escuchamos. Eso es, esa es la parte más importante de la improvisación es escuchar lo que la persona está diciendo”, explicó el actor.

Fue eso también lo que le impresionó de los jóvenes actores

Además de Harrelson y Marín, los créditos incluyen a Fesser y David Marqués, los creadores de la idea original, Kaitlin Olson (It's Always Sunny in Philadelphia), Ernie Hudson (Cazafantasmas) y los nuevos actores Madison Tevlin, Joshua Felder, Kevin Iannucci y Ashton Gunning, entre otros.

FUERA ESTEREOTIPOS

La inexperiencia de los escogidos para interpretar a los miembros del equipo era algo que tenía a Marín un poco incómodo, pero se dio cuenta de que debía deshacerse del estereotipo de que si eran actores con habilidades diferentes y amateurs tendrían problemas para desarrollar las escenas.

“En primer lugar, podían jugar baloncesto, y eso era evidente, y además eran buenos en otras cosas, además de actuar. Uno de ellos hablaba siete idiomas, otros eran excelentes bailarines”, recordó.

Además, destacó que fueron grandes profesionales que “estuvieron a la altura de las circunstancias”, a pesar de que el rodaje fue en Winnipeg (Canadá) y "hacía mucho frío”.

Para Marín, la experiencia fue volver a sus inicios cuando Hollywood tenía expectativas negativas sobre el desempeño de Cheech and Chong, el dúo de comedia que conformó en los años 70 con Tommy Chong,

Sin embargo, se hicieron populares por su humor centrado en la contracultura de la época, especialmente con todo lo relacionado con el consumo de marihuana. Sus películas más famosas son "Up in Smoke", "Cheech and Chong's Next Movie" y "Nice Dreams". También fueron muy populares sus álbumes de comedia, como "Los Cochinos" y "Big Bambu". EFE

ac/ar/laa

