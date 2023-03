Brewers 12, Guardians 3

Cleveland Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 26 3 4 3 Totals 29 9 10 10 St.Kwan dh 2 0 0 0 B.Trang ss 3 2 1 1 Freeman 2b 3 1 0 0 Brsseau 1b 3 1 3 4 Brennan lf 3 1 2 1 Snglton 1b 1 0 0 0 Gnzalez rf 3 0 0 0 Cntrras c 2 0 2 1 R.Quinn cf 2 0 0 1 P.Henry c 0 0 0 0 I.Grene cf 1 0 0 0 Lu.Voit dh 3 0 0 0 M.Pries 1b 3 0 1 0 K.Hiura lf 4 0 0 0 Rocchio ss 3 0 0 0 L.Sprks lf 0 0 0 1 Gllgher c 2 0 0 0 Andrson 3b 0 2 0 0 Lvstida c 1 0 0 0 Dorrian 3b 2 0 0 0 Mrtinez 3b 2 0 0 0 O.Mller cf 2 2 1 1 Dav.Fry 3b 1 1 1 1 Chourio cf 1 0 0 0 J.Wemer rf 4 0 1 0 Mnstrio 2b 4 2 2 2

Cleveland 100 100 010 - 3 Milwaukee 044 010 12(x) - 12

E_Rocchio (1), Lavastida (1), Singleton (1), Anderson (1). DP_Cleveland 0, Milwaukee 1. LOB_Cleveland 4, Milwaukee 12. 2B_Brennan (4), Brosseau 2 (2), Miller (4). HR_Fry (2), Brosseau (3). SB_Freeman (3), Brennan (1), Turang (2), Monasterio (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland McKenzie 2 1-3 5 5 5 3 1 Hickman 2-3 2 3 3 3 1 Karinchak 1 1 0 0 1 1 Toussaint 1 2 1 1 0 1 Oviedo 1 0 0 0 0 0 Kelly 1-3 0 1 1 3 0 Sharpe 2-3 0 0 0 1 0

Milwaukee Woodruff 3 1 1 0 0 4 Strzelecki 1 1 1 1 0 0 Peguero 1 0 0 0 1 1 Payamps 1 0 0 0 0 0 Milner 1 1 0 0 0 0 Cousins 0 1 1 1 0 0

Umpires_Home, Charlie Ramos; First, Jeff Nelson; Second, Jordan Baker; Third, Alex Tosi; .

T_. A_6210