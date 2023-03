Blue Jays 2, Red Sox 0

Toronto Boston ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 9 2 Totals 31 0 5 0 N.Lukes cf 4 0 1 0 C.Arryo 2b 3 0 1 0 S.Brroa cf 1 0 1 0 E.Vldez 2b 1 0 0 0 Mrtinez 3b 2 1 1 0 T.Casas 1b 3 0 0 0 D Jesus 3b 2 0 1 0 D.Palka 1b 1 0 1 0 Britton dh 3 0 1 0 A.Dvall cf 3 0 1 0 P.Clrke dh 2 0 0 0 Rafaela cf 1 0 0 0 Bernard lf 2 0 0 1 R.Tapia rf 2 0 1 0 Mrtinez lf 1 0 0 0 N.Crook rf 2 0 0 0 Jimenez ss 3 0 0 0 Rfsnydr lf 3 0 0 0 D LSnts ss 1 0 1 0 McDnugh lf 1 0 1 0 Brantly c 2 0 1 0 B.Dlbec dh 3 0 0 0 Ritchie c 0 0 0 0 Hmilton c 2 0 0 0 Ca.Eden rf 2 1 1 0 S.Scott c 1 0 0 0 Rbrtson rf 1 0 0 0 Goodrum 3b 2 0 0 0 R.Nunez 1b 3 0 1 1 Ch.Koss ss 2 0 0 0 C.Large 1b 1 0 0 0 Hmilton ss 1 0 0 0 L.Tlley 2b 2 0 0 0 Schnder 2b 1 0 0 0

Toronto 001 100 000 - 2 Boston 000 000 000 - 0

E_Kluber (1). DP_Toronto 1, Boston 1. LOB_Toronto 10, Boston 6. 2B_Berroa (1), Martinez (2), Nunez (1). SB_Tapia (1). CS_De Los Santos (1). SF_Bernard.

IP H R ER BB SO

Toronto Thompson W, 2-0 3 0 0 0 0 2 Hatch 2 2 0 0 0 3 Robberse H, 1 2 1 0 0 1 3 Robbins S, 1-1 2 2 0 0 1 2

Boston Kluber L, 1-1 3 5 2 2 2 3 Booser 1 0 0 0 0 0 Brasier 1 0 0 0 0 0 Mills 1 1 0 0 2 2 Mosqueda 2 1 0 0 1 1 Faria 1 2 0 0 0 0

Umpires_Home, Brian Knight; First, Marvin Hudson; Second, Brian O'Nora; Third, John Libka; .

T_2:24. A_8871