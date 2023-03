Bancos de EE.UU. pueden contener el riesgo de contagio de SVB: El-Erian

(Bloomberg) -- Los bancos estadounidenses pueden contener el riesgo de contagio y el estrés del sistema derivado de la agitación desatada por Silicon Valley Bank, dijo Mohamed El Erian.

“El riesgo de contagio y la amenaza sistémica se pueden contener fácilmente mediante una gestión cuidadosa del balance y evitando más errores de política”, señaló El-Erian, presidente de Gramercy Funds y columnista de Bloomberg Opinion, en un tuit publicado el viernes.

Al mismo tiempo, aunque el sistema bancario de EE.UU. “es sólido en su conjunto, eso no significa que todos los bancos lo sean”, dijo.

“Debido a la volatilidad de los rendimientos después del prolongado período previo de una política que propiciaba el apalancamiento, los (bancos) más vulnerables son actualmente los que son vulnerables tanto a las tasas de interés como al riesgo crediticio”, dijo.

Sus comentarios siguieron al sorpresivo anuncio de esta semana de SVB, con sede en Santa Clara, California, sobre que estaba emitiendo US$2.250 millones en acciones para reforzar su posición de capital después de una pérdida significativa en su cartera de inversiones.

El-Erian ha expresado sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diciendo que sus comentarios después de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto han fomentado una volatilidad considerable en los mercados que podría poner en riesgo tanto el bienestar económico como la estabilidad financiera.

Nota Original:El-Erian Says US Banking System Can Weather SVB Contagion Risk

