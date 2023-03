Athletics 1, Dodgers 0

Los Angeles Oakland ab r h bi ab r h bi Totals 32 0 6 0 Totals 30 1 5 1 Heyward cf 3 0 0 0 To.Kemp 2b 3 0 1 1 A.Pages cf 0 0 0 0 Ty.Wade ss 1 0 1 0 M.Vrgas 2b 3 0 1 0 Al.Diaz ss 3 0 2 0 J.Vivas 3b 2 0 0 0 P.Reyes 2b 1 0 0 0 S.Dggar lf 2 0 0 0 C.Capel lf 3 0 0 0 J.Jones 2b 2 0 0 0 J.Blday lf 1 0 0 0 Mrtinez dh 3 0 1 0 Lnglers c 3 0 0 0 Ry.Ward dh 0 0 0 0 Sdrstrm c 1 0 0 0 M.Busch 1b 2 0 0 0 Aguilar dh 4 0 0 0 Cartaya c 1 0 0 0 Pterson 3b 2 0 1 0 Wlliams ss 2 0 0 0 J.Bride 3b 1 0 0 0 J.DLuca rf 1 0 0 0 Lureano rf 3 0 0 0 Hrnndez 3b 2 0 0 0 Ry.Noda 1b 1 1 0 0 De.Mann 1b 1 0 0 0 Es.Ruiz cf 3 0 0 0 B.Zmmer rf 2 0 1 0 Leonard ss 2 0 2 0 Freitas c 2 0 0 0 D.Avans lf 2 0 1 0

LA Dodgers 000 000 000 - 0 Oakland 000 010 00(x) - 1

E_Jones (1), Freitas (1). LOB_Los Angeles 12, Oakland 7. 2B_Vargas (1), Peterson (2). SB_Zimmer (1), Kemp (1), Wade (2), Noda (1). CS_DeLuca (1). PO_DeLuca.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Pepiot 3 3 0 0 1 4 Scott 1 0 0 0 0 0 Gonzalez L, 0-1 1 1 1 1 1 1 Bickford 1 0 0 0 0 0 Suero 1 1 0 0 0 0 Kolarek 1 0 0 0 0 1

Oakland Oller 4 2 0 0 2 7 Jackson W, 1-0 1 0 0 0 0 0 Jimenez H, 1 1 1 0 0 0 1 Moll H, 1 1 2 0 0 1 1 Garcia H, 1 1 2-3 1 0 0 3 3 Coker S, 1-1 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Moll (DeLuca).

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Nate Tomlinson; Second, Jordan Baker; Third, Lance Barrett;.

T_2:25. A_5308