Villeroy: BCE hará lo que sea necesario para reducir inflación

(Bloomberg) -- El gobernador del banco central de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo que la inflación francesa debería alcanzar su punto máximo antes de junio y que el Banco Central Europeo hará lo que sea necesario para que los precios en el bloque regresen a su meta de 2%.

“El punto máximo está cerca, pero la inflación sigue siendo demasiado alta hoy en Francia y en Europa”, dijo Villeroy el jueves en el programa de televisión France Info. “Llevaremos la inflación al 2% para fines de 2024 o principios de 2025; eso es un compromiso, no solo un pronóstico”.

Villeroy agregó que la fuerte inflación de los alimentos podría durar unos meses más antes de comenzar a desacelerarse a finales de año.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo en CNEWS, que la inflación en Francia comenzará a disminuir “a partir de mediados de 2023”.

Nota Original:ECB Will Do What’s Needed to Bring Down Inflation, Villeroy Says

--Con la colaboración de Julien Ponthus.

