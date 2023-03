Venezuela se niega a firmar acuerdos en el diálogo mientras haya sanciones

Caracas, 9 mar. El Gobierno de Venezuela no firmará "ningún acuerdo" con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, con la que sostiene un proceso de negociaciones en México, hasta que no sean levantadas las sanciones económicas contra el país, aseguró este jueves el jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez.

"Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición nacional hasta que esté 100 % libre de sanciones. Hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por (los expresidentes de EE.UU.) Donald Trump y Barack Obama, no lo vamos a hacer", dijo en un acto por el "Día del Antiimperialismo Bolivariano", en Caracas.

El también presidente del Parlamento recordó que en noviembre pasado se firmó un acuerdo social entre el Gobierno y la oposición, el cual contempla la recuperación de más de 3.000 millones de dólares del Estado venezolano que están bloqueados en el sistema financiero internacional, y reprochó que aún no se ha cumplido con este pacto.

Aseguró que este incumplimiento se debe a que la oposición "no tiene palabra", lo que no ha permitido concretar lo acordado, es decir, la creación de un fondo fiduciario -manejado por Naciones Unidas- para canalizar partidas destinadas a aliviar el hambre, las enfermedades y otras necesidades en el país sudamericano.

Rodríguez consideró "inmoral" que sectores del antichavismo, que antes pidieron sanciones contra el Gobierno, ahora clamen por elecciones "justas" y "libres", en alusión a las presidenciales que el país debe celebrar en 2024.

"Los diálogos no son para perdones, los diálogos son para acordar, en los términos en los que se puedan acordar, elecciones libres, competitivas, democráticas y sin olvido", finalizó.

El Ejecutivo ha condicionado la continuidad de las conversaciones en México a que la oposición cumpla con "la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones" pactados en el acuerdo social y cuyo retorno al país, asegura, depende de gestiones de los antichavistas.