Vegas dice que el líder Monterrey por ahora solo piensa en el campeón Pachuca

Monterrey (México), 9 mar. El defensor chileno de Monterrey, Sebastián Vegas afirmó este jueves que su equipo, líder del Apertura mexicano, va partido a pardo en el torneo y ahora sólo piensa en su próximo compromiso, el del domingo frente al campeón Pachuca, a su juicio, "uno de los equipos mejor trabajados".

"El fútbol es de ir día a día, Tigres es un rival que esperamos pero será más adelante; primero nos enfocaremos en Pachuca, uno de los equipos mejor trabajados en la liga. Va a ser un partido disputado fuera de casa y vamos a querer ganar allá", aseveró.

El líder del Apertura visitará el próximo domingo al campeón Pachuca en uno de los partidos más esperados de la octava jornada.

Con 25 puntos Monterrey es primero y tratará de ratificarlo ante el Pachuca del entrenador uruguayo Guillermo Almada, obligado a ganar para no poner en riesgo su cuarto lugar de la clasificación.

El defensa, apartado del cuadro titular por el entrenador Víctor Manuel Vucetich, señaló que trabaja duro para ser tomado en cuenta y dijo estar listo para entrar en la alineación contra Pachuca y la próxima semana a Tigres, el rival más enconado de los rayados.

"Yo quiero jugar todo siempre; es decisión del entrenador y eso se respeta: Vamos con Pachuca esta semana, un rival que ataca, presiona, no te deja jugar; la próxima semana ya veremos", indicó.

Al referirse a su poca participación en el torneo, apenas 294 minutos, el jugador nacido en Santiago dijo que está trabajando duro para recuperar su condición de titular.

"Me he esforzado, qué falta para poder jugar, no lo sé, lo puede responder el entrenador. Sus decisiones las respeto, si me toca estar afuera, voy a apoyar a mis compañeros, pero cada oportunidad la aprovecharé para ganarme la titularidad", señaló.

Vegas se acerca a los 100 partidos con Rayados y al referirse a eso, agradeció, confiado en vestir por muchos años la camiseta del equipo.

"Jugar cien juegos en esta institución es importante, así como son cien, ojalá sean doscientos y trescientos", concluyó.