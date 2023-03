Unas 10.000 mujeres salen a exigir justicia en la frontera norte de México

Ciudad Juárez (México), 8 mar. La mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos y epicentro de los feminicidios en México, cumplió este miércoles una nutrida marcha por el Día Internacional de la Mujer en medio de una nueva ola de violencia machista en la ciudad del estado de Chihuahua, norte del país.

Unas 10.000 mujeres integrantes de varios colectivos y de la sociedad en general se sumaron para manifestarse en contra de la violencia de género.

El objetivo fue la exigencia de justicia y del alto a la violencia en su contra y para ello llevaron a cabo una caminata de 5 kilómetros, que concluyó en la mitad del Puente Internacional Santa Fe, línea divisoria entre México-Estados Unidos.

Las féminas partieron de la zona centro de la mexicana Ciudad Juárez y en su camino portaron pancartas de color moradas, rosa o blanco con mensajes de denuncia.

"Estar de suerte es estar viva", "Johana tenía derecho a la vida", "Somos el grito de las que ya no están", "Juntas libres y sin miedo" y "Agradezcan que buscamos justicia y no venganza", entre muchos otras.

La mayoría de las participantes vestía ropa de color morado, negro e incluso algunas de ellas portaban un pañuelo verde, prenda que simboliza el derecho a la legalización del aborto.

Otras portaron camisetas con el nombre de su amiga o familiar desaparecida, o bien la leyenda de "Ni una más ".

Una las manifestantes fue Karla Gutiérrez, quien contó a EFE la importancia de salir a manifestarse en este 8M.

"Queremos hacer conciencia, sobre todos los habitantes de Ciudad Juárez porque es una ciudad dolida por los feminicidios, hacer conciencia que así como le pasó a algunas nos puede pasar a todas, que el Estado haga algo por los crímenes sin resolver", señaló.

También informó que piden atención al Gobierno estatal sobre estos hechos violentos y que el presupuesto destinado para investigar la violencia contra la mujer y a su seguridad ha ido disminuyendo año con año.

"No me siento segura, como mujer el hecho de estar aquí en Ciudad Juárez, aunque tengo 40 años, mis padres me preguntan a donde voy, a cualquiera nos puede pasar un hecho de violencia", señaló.

MANIFESTACIÓN POR LAS DESAPARECIDAS

Antes de iniciar el recorrido, una de las líderes, esparció incienso por el lugar y entregó claveles rojos a algunas de las participantes en la marcha.

Otra de las asistentes fue Julieta Castillo, tía de la joven Esmeralda Castillo, quien desapareció hace más de 13 años en esta ciudad.

"El significado de esta fecha para mí es manifestarme por las desaparecidas, pasamos por una ola de violencia y nuestro Gobierno no hace nada. Lo que pedimos a las autoridades es justicia, en el caso de Esmeralda no nos han resuelto nada", contó a EFE.

En relación a que la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, disminuyó el presupuesto para resolver el caso de feminicidios, comentó que es "una desilusión, ya que esperaba que por ser mujer tuviera más empatía con las madres de jóvenes víctimas de violencia".

Por su parte la activista Daniela Alvarado comentó que Ciudad Juárez se caracteriza por los casos de feminicidio y que con esta marcha se busca hacer saber que "las mujeres no están solas".

Las miles de mujeres llegaron hasta la mitad del puente internacional donde exigieron a las autoridades resolver los casos de violencia.

En México, 27.133 mujeres y niñas fueron asesinadas entre 2015 y 2022 de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.