Royals 14, White Sox 5

Chicago Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 5 4 Totals 35 14 15 14 O.Colas rf 2 0 0 0 Brd Jr. rf 3 2 2 1 Mrsnick rf 2 0 1 1 Jo.Rave cf 2 0 0 0 A.Vughn 1b 3 0 0 0 H.Dzier 3b 3 3 2 1 Rmllard 1b 1 0 1 0 N.Prtto 1b 3 2 1 1 Bnntndi lf 2 0 0 0 Alxnder 1b 1 1 1 1 V.Reyes lf 2 0 0 0 F.Reyes dh 3 1 2 2 J.Brger 3b 2 0 0 0 L.Tresh dh 1 0 0 0 B.Ramos 3b 2 1 1 0 M.Mssey 2b 2 2 2 5 Grandal c 2 0 0 0 S.Nwton 2b 2 0 0 0 S.Rvero c 2 1 0 0 Olvares lf 2 1 0 0 G.Shets dh 2 0 1 0 L.Prter c 2 1 2 0 C.Perez dh 2 1 1 1 K.Isbel cf 3 0 1 1 Gnzalez 2b 2 1 0 0 Bradley rf 1 0 0 1 Rdrguez 2b 1 0 0 0 F.Frmin c 3 0 1 0 L.Grcia ss 2 0 0 0 Tolbert ss 2 1 1 1 Le.Sosa ss 2 0 0 1 J.Gzman ss 2 0 0 0 Hmilton cf 1 1 0 0 Haseley cf 2 0 0 1

Chicago WS 000 001 400 - 5 Kansas City 561 001 10(x) - 14

E_Alexander (2), Newton 2 (2). DP_Chicago 0, Kansas City 1. LOB_Chicago 4, Kansas City 8. 2B_Bradley Jr. (1), Porter (2). 3B_Pratto (1). HR_Alexander (2), Massey (3). SB_Massey (2). SF_Massey, Bradley, Tolbert.

IP H R ER BB SO

Chicago Cease L, 1-1 2-3 7 11 11 4 0 Parke 2-3 0 0 0 0 0 Vannelle 2-3 2 0 0 0 0 Kelly 1 2 1 1 0 1 Diekman 1 0 0 0 0 2 Shaw 1 1 0 0 1 1 Avila 2 3 2 2 0 1 German 1 1 0 0 1 2

Kansas City Keller W, 2-0 3 1 0 0 0 4 Mayers 2 0 0 0 0 3 Chapman 1 0 1 0 1 0 Taylor 2-3 4 4 1 1 0 Kriske 1-3 0 0 0 0 0 Wittgren 1 0 0 0 0 2 Snider 1 0 0 0 0 1

Balk_Avila.

Umpires_Home, Alex MacKay; First, Todd Tichenor; Second, Tony Randazzo; Third, John Bacon;.

T_2:50. A_5108