Red Sox 11, Yankees 7

Boston New York ab r h bi ab r h bi Totals 38 11 13 11 Totals 35 7 9 6 E.Vldez 2b 3 0 1 0 A.Volpe 2b 3 0 0 0 Paulino 2b 2 1 1 1 Wi.Difo 2b 2 1 1 0 Rafaela cf 3 1 1 0 A.Judge lf 1 0 1 0 P.Sikes cf 2 1 1 2 Dmnguez cf 2 1 1 3 D.Palka 1b 3 1 1 2 A.Rizzo 1b 2 0 1 0 Kavadas 1b 2 0 0 0 Chparro 1b 2 1 2 1 Goodrum dh 4 1 1 0 Stanton dh 3 0 0 0 McGuire c 3 2 2 0 Florial dh 2 0 0 0 Hrnndez c 1 0 0 0 Dnldson 3b 2 1 0 0 N.Crook rf 3 2 2 5 Hardman 3b 1 0 0 0 M.Wlson rf 1 0 0 0 Calhoun rf 3 0 0 0 N.Sgard 3b 3 0 0 0 Sweeney ss 1 0 0 0 Binelas 3b 1 0 0 0 O.Praza ss 3 1 1 0 Hmilton ss 3 0 1 0 Ma.Burt rf 1 0 0 0 Ch.Koss ss 0 1 0 0 R.Ortga lf 1 1 0 0 Dearden lf 3 1 2 1 Hrmsllo lf 2 0 0 0 C.Rsier lf 1 0 0 0 Trevino c 2 0 1 2 R.Duran c 2 1 1 0

Boston 020 006 102 - 11 NY Yankees 020 100 004 - 7

DP_Boston 1, New York 2. LOB_Boston 1, New York 6. 2B_Difo (1), Peraza (1). HR_Paulino (1), Sikes (1), Palka (1), Crook 2 (2), Dearden (1), Dominguez (3), Chaparro (3). SB_Ortega (1).

IP H R ER BB SO

Boston Pivetta 2 3 2 2 3 2 Miller 1-3 0 0 0 0 1 Feltman 1 2-3 1 1 1 0 2 Kelly W, 1-0 2 0 0 0 1 3 Shugart 1 0 0 0 0 1 Gudino 2 5 4 4 0 0

New York Schmidt 3 4 2 2 0 3 Cordero 1 0 0 0 0 1 Marinaccio H, 1 1 0 0 0 0 2 Danish L, 0-1, BS, 0-2 1-3 6 6 6 0 0 Jennings 2-3 1 0 0 0 0 Evans 1 1 1 1 0 1 Vasquez 2 1 2 2 1 2

HBP_by_Kelly (Chaparro).

Balk_Feltman.

Umpires_Home, Robert Nunez; First, Mark Wegner; Second, Sean Barber; Third, Derek Thomas; .

T_2:47. A_9578