Rays 6, Blue Jays 1

Toronto Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 29 1 7 1 Totals 33 6 10 5 Krmaier cf 3 0 1 0 Jo.Lowe lf 3 1 1 1 S.Brroa cf 1 1 0 0 Hlsizer lf 2 0 1 1 Bchette ss 3 0 2 0 M.Mrgot rf 3 0 0 0 Mrrfeld 2b 2 0 0 0 K.Msner rf 2 0 0 0 Schnder 2b 1 0 1 0 Br.Lowe 2b 2 1 2 1 D.Vrsho dh 3 0 1 1 Tr.Gray 2b 3 0 1 0 M.Bltre ph 1 0 0 0 Cu.Mead 3b 1 0 1 0 A.Brger 3b 3 0 1 0 R.Simon 3b 1 0 0 0 Doughty 3b 0 0 0 0 L.Raley 1b 3 0 0 0 Bernard lf 2 0 0 0 Mnzardo 1b 1 0 0 0 Mrtinez lf 2 0 0 0 Jo.Siri dh 3 1 1 0 Brantly c 3 0 1 0 Drscoll dh 1 0 0 0 R.Nunez 1b 2 0 0 0 G.Jones cf 1 1 0 0 Rbrtson rf 2 0 0 0 Jo.Qsar cf 1 2 1 0 S.Espno rf 1 0 0 0 R.Pinto c 1 0 0 1 Bl.Hunt c 1 0 1 0 Rbrtson ss 2 0 0 0 O.Bsabe ss 2 0 1 1

Toronto 000 001 000 - 1 Tampa Bay 111 002 01(x) - 6

E_Lawrence (1), Brantly (1). DP_Toronto 0, Tampa Bay 1. LOB_Toronto 5, Tampa Bay 9. 2B_Bichette (1), Schneider (1). HR_Lowe (2), Lowe (1). SB_Berroa 2 (2), Bichette (2), Merrifield (2), Siri 2 (3), Qsar (1). CS_Merrifield (3). SF_Pinto.

IP H R ER BB SO

Toronto Lawrence L, 0-1 2 1-3 3 3 2 2 0 Hutchison 2 2-3 2 0 0 1 4 Pearson 1 2-3 3 2 2 1 2 Fernandez 1-3 1 1 1 1 0 Fry 1 1 0 0 0 1

Tampa Bay Molina W, 1-2 1 1 0 0 0 1 McKendry 2 0 0 0 0 3 Fairbanks H, 1 1 1 0 0 0 0 Poche H, 1 1 2 0 0 0 3 Crick H, 4 1 2 1 1 0 2 Kelley 1 0 0 0 0 0 Heller 1 0 0 0 0 2 Muller 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Fairbanks (Merrifield), Muller (Doughty).

Umpires_Home, Bryan Van Vranken; First, Jerry Layne; Second, Marvin Hudson; Third, John Libka; .

T_2:31. A_2618