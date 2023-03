Piden en China fin de obstáculos en exámenes oficiales a hijos de condenados

Pekín, 9 mar. Numerosas voces en el sector legal chino han pedido en los últimos días la cancelación de las penalizaciones a las que se enfrentan los hijos de personas con antecedentes penales en los exámenes oficiales para puestos de la Administración pública.

En los procesos de selección para numerosos puestos en la Administración del país asiático, los examinadores comprueban los antecedentes penales de los padres o incluso de los abuelos de los aspirantes, tema que ha sido objeto de reciente debate en las redes sociales.

El propósito de este sistema es "aumentar el efecto disuasorio" y "reducir los delitos", señala Chen Meng, miembro de la Asociación de Abogados de Pekín, citado hoy por el medio especializado Rule of Law Daily.

Por su parte, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Renmin Zhang Yan opina que estas penalizaciones evitan que "funcionarios públicos puedan ser chantajeados con información acerca de sus padres", lo que "previene la corrupción".

Sin embargo, algunos afectados protestan por lo que interpretan como una injusticia: "Yo quería ser funcionaria del sistema judicial, pero un delito cometido por mi padre biológico, con el que no tengo contacto desde que era niña, me impidió conseguir el trabajo pese a estar entre las mejor valoradas", explica una joven llamada Ma Xiaoyu al diario.

Además, fuentes del sector legal citadas por el medio aseguran que se dan casos de mujeres víctimas de violencia machista que no denuncian a sus maridos agresores por miedo a que una condena afecte al futuro profesional de sus hijos.

"En realidad, la ley no estipula claramente que a los familiares de condenados se les deba prohibir trabajar como funcionarios", asegura Zhang, que añade que sí existe una cláusula que determina que "si hay otras circunstancias por las que los servidores públicos crean que un candidato no deba ser contratado, no lo serán" y que es la que se aplica.

"No existe una base legal", zanja Chen, que agrega que "un derecho penal moderno debe basarse en la justicia y el Estado de Derecho y no aplicar estas prohibiciones 'de brocha gorda'".

La justicia china, que no opera de manera independiente de los poderes ejecutivo o legislativo, tiene una tasa de sentencia del acusado de en torno al 99 %, según los datos de 2013 del Anuario Legal de China.

Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) denuncian que la tortura sigue formando parte de la rutina policial para extraer confesiones forzosas en China, un país con un alto porcentaje de condenas y que cuenta con el cómputo de más ejecuciones en el mundo. EFE

