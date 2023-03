Los sindicatos franceses bloquean la autopista en la frontera de Perthus

París, 9 mar. Un centenar de personas con distintivos de los sindicatos franceses han bloqueado desde primera hora de la mañana en los dos sentidos el peaje de Le Perthus, junto a la frontera española, lo que empezó a generar colas de coches y otros vehículos, dentro de las protestas contra la reforma de las pensiones.

Un fotógrafo de EPA pudo comprobar que el bloqueo comenzó hacia las 8.00 hora local (7.00 GMT) y que con el paso del tiempo fueron aumentando las filas de espera a uno y otro lado del peaje.

Las fuerzas del orden estaban presentes, pero no intervenían, al menos en un primer momento.

Diferentes acciones de ese tipo se han organizado en Francia desde comienzos de semana, sobre todo en centros logísticos y en nudos de comunicación de las vías de acceso a las grandes ciudades, para hacer presión al Gobierno y obligarlo a retirar su proyecto de ley de reforma de las pensiones, que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 años actualmente a 64.

El martes fue la sexta jornada de movilización desde enero organizada por todos los sindicatos del país contra ese proyecto, que ahora continúa su tramitación parlamentaria en el Senado, y fue la más masiva en términos de manifestantes.

Aunque las centrales no lograron paralizar el país ese día, como habían anunciado, los paros continúan en varios sectores, en particular en el transporte público y en la energía.

Desde comienzos de la semana, los huelguistas impiden la salida de carburante de las refinerías y este miércoles en un 7 % de las gasolineras del país faltaba algún tipo de carburante, aunque la patronal del sector trata de quitar importancia a esa cifra.

El presidente de la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), Olivier Gantois, explicó hoy en declaraciones a la emisora France Info que al margen de los paros, "de forma permanente" hay gasolineras que no son abastecidas con algún combustible.

Gantois insistió, sobre todo, en que "no hay ningún problema de abastecimiento en carburante en Francia" y, en un mensaje a los consumidores, les pidió que no vayan a llenar sus depósitos si no es necesario.

Como en las jornadas anteriores, los paros se hacen sentir hoy en particular con decenas de vuelos cancelados en los principales aeropuertos del país y con muy pocos trenes: se han cancelado dos tercios de los trenes de alta velocidad (TGV), el 60 % de los regionales y hasta el 80 %, según las líneas, en los cercanías de París.

No circula ningún tren este jueves, como ya ocurrió el martes y el miércoles, en el corredor París-Barcelona.

Esta pasada medianoche, el Senado francés adoptó el artículo más importante del proyecto de ley de reforma de las pensiones, el que retrasa de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación, gracias a la mayoría de derechas en la cámara alta. EFE

ac/ah

(foto)