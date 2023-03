Las normas de la UEFA sobre jugadores locales son incompatibles con la UE -asesor TJUE

Banderas con el logotipo de la UEFA fuera de la sede de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol en Nyon, Suiza, 5 de octubre de 2022. REUTERS/Denis Balibouse

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 9 mar (Reuters) - Las normas de la UEFA que establecen una cuota de jugadores formados localmente en los clubes son parcialmente incompatibles con las leyes de la UE, dijo el jueves un asesor del máximo tribunal europeo en una disputa entre el organismo rector del fútbol europeo y dos clubes belgas.

Las normas de la UEFA sobre jugadores locales, que se remontan a la temporada 2008/2009, establecen una cuota de jugadores formados localmente en los clubes, pero sin discriminación por nacionalidad.

El Royal Antwerp Football Club había alegado que las normas impiden a un club profesional contratar y alinear a jugadores que no cumplen el requisito de tener raíces locales o nacionales.

Además, las normas reducen las posibilidades de que algunos jugadores sean contratados y alineados en un partido.

El Royal Antwerp llevó su queja contra la UEFA y el organismo rector del fútbol belga URBSFA, que tiene normas similares, a un tribunal belga que posteriormente pidió asesoramiento al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con sede en Luxemburgo.

El Abogado General del TJUE, Maciej Szpunar, declaró que, si bien la contratación y formación de jugadores jóvenes debe aceptarse como legítima, albergaba dudas sobre la coherencia general de las disposiciones impugnadas en relación con la definición de jugador formado en casa.

"Los sistemas en los que los jugadores nacionales incluyen no sólo a los formados por el club en cuestión, sino también a los de otros clubes de la misma liga nacional, no son compatibles con las normas de libre circulación", escribió en un dictamen.

"Las disposiciones impugnadas no son coherentes y, por lo tanto, no son adecuadas para alcanzar el objetivo de formación de jugadores jóvenes: los jugadores formados en casa no deben incluir a jugadores procedentes de otros clubes distintos del club en cuestión".

Los jueces, que siguen cuatro de cada cinco recomendaciones de este abogado, se pronunciarán en los próximos meses.

(Reporte de Foo Yun Chee; edición de Nick Macfie; editado en español por Tomás Cobos)