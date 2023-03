Burdeos (Francia), 9 mar. A partir de la serie de libros homónima, el cineasta español Alex Cervantes se ha propuesto hacer de "La abuela pirata" la próxima gran saga del cine de animación en español, un proyecto de aventuras "palomitero" en el mejor sentido, que haga vibrar a niños y padres como en las películas de los 90.

Los primeros esbozos de su propuesta de adaptación al cine de "La abuela pirata" se han podido ver en la 25ª edición del Cartoon Movie, que se desarrolla entre el 7 y el 9 de marzo en Burdeos (suroeste de Francia) y es la principal plataforma de coproducción de la industria europea de animación.

"Enriqueta, la abuela pirata, tiene una obsesión, que es recuperar a su marido de la isla donde lo perdió", resume para EFE Cervantes sobre su proyecto, que sigue las historias escritas por los catalanes Assumpta Mercader Solà y Josep Carrasco Garriga, con ilustraciones de Pepe Palma Cazorla.

Todo va en marcha para esta -en secreto legendaria- aventurera, hasta que sus nietos se presentan de improviso, justo cuando por fin tiene la oportunidad de volver a levar anclas.

"Llevaba ya mucho tiempo buscando una película que yo quiera ver, porque me pasa últimamente que he perdido un poco la fe", explica el realizador, que echa de menos en la cartelera actual el espíritu de las películas noventeras, una "edad de oro" del cine de aventuras comercial.

"El sentimiento de cuando veía 'Los Goonies' o 'La historia interminable', que salía de vivir una aventura, ya no lo tengo. Pensaba que era porque ya me había hecho mayor, pero no. Fui a ver 'Top Gun: Maverick', 2022), que mira que es una tontada con sus tópicos, y disfruté como un niño. ¡Salí que quería ser piloto!", bromea.

Por eso, su "La abuela pirata" sería "una fórmula palomitera, comercial a tope y de meter a la gente en la historia", algo que funcione para los niños y también para sus padres, como el mecanismo de una película de Steven Spielberg.

El que sería el primer largometraje animado de Cervantes -ganador de un Goya como productor por la autoral "Buñuel en el laberinto de las tortugas" (Salvador Simó, 2018)- busca, con el guion ya acabado y de la mano de la productora española Hampa, socios internacionales para una propuesta que presupuestan en 15 millones de euros, con la que aspiran a llegar a un público internacional.

"Que funcione en España ya sería un éxito para nosotros -dice el director-, pero nuestra intención es que sea mundial".

Y para eso tiene incluso pensada una escena "postcréditos" para la película, al "más puro estilo Marvel", para abrir boca de cara a, al menos, una segunda entrega de Enriqueta navegando el Mediterráneo.

"Yo creo que si hacemos cine comercial, potente, divertido, de ir a pasarlo bien en la sala, se volverá a creer en el cine español, porque podemos hacer de todo, pero solo si hacemos que la gente confíe en el cine español", remata. EFE

