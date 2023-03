Jueves, 9 de marzo de 2023 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 9 mar(EFE).-

.- Kiev/Moscú (Ucrania/Rusia).- Ucrania sufrió de madrugada un nuevo ataque ruso contra la infraestructura crítica del país, con bombardeos en Járkov, Odesa, Mykolaiv y Kiev, mientras que en el frente del Donbás los ucranianos tratan de evacuar a los civiles de Bajmut ante la posibilidad de que la ciudad caiga en manos rusas en los próximos días.

.- Bruselas (Bélgica).- Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen este jueves para seguir avanzando en la negociación del Pacto europeo de Migración y Asilo, que la UE quiere cerrar en 2024, con los ecos todavía de la tragedia de Calabria y la exigencia italiana de acciones conjuntas para paliar los flujos migratorios hacia sus costas.

.- Washington (EE. UU.).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revela este jueves cuánto dinero pedirá aprobar al Congreso para el año fiscal 2024, en lo que suele percibirse como una señal de cuáles son las prioridades del mandatario para ese periodo.

.- Viena (Austria).- La legalización del cannabis, aprobada por países como Uruguay y Canadá, aumenta el consumo, no reduce el mercado ilegal ni la criminalidad y, en general, es dañina para la salud pública, afirma la JIFE, el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados contra las drogas.

.- Ciudad de México.- La encargada de la Casa Blanca contra el fentanilo, Elizabeth Sherwood-Randall, visita México para reunirse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ante el creciente reclamo en Washington para combatir a los cárteles de la droga tras la muerte de dos estadounidenses de cuatro secuestrados en la frontera mexicana.

.- Lima (Perú).- El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley decide si acepta la petición de la Fiscalía de dictar 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo mientras es investigado por corrupción.

.- Naciones Unidas.- La ministra española de Igualdad, Irene Montero, participa en la conferencia anual de mujeres (CSW) que se celebra en la ONU. Hoy pronuncia un discurso ante la Asamblea General.

.- Tel Aviv/Jerusalén.- Los manifestantes salen hoy a la calle en una nueva jornada nacional de protestas en Israel contra la polémica reforma judicial del Gobierno de Benjamín Netanyahu, mientras sigue la crispación en torno a un plan que socavaría la independencia de la Justicia.

.- París (Francia).- Asociaciones de jóvenes protestan contra la reforma de las pensiones francesa.

.- Pekín (China).- El presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamamiento a la unidad y la integración de diferentes políticas durante una reunión con miembros del Ejército enmarcada dentro de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

.- Pekín (China).- El presidente chino, Xi Jinping, intercambió hoy mensajes de felicitación con el rey Felipe VI de España con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

.- Washington (EE. UU.).- Desconcertados y perdidos, pero libres. Así se sienten varios de los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron expulsados de su país a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega hace hoy un mes y que tratan, poco a poco, de sanar sus heridas y empezar una nueva vida.

.- Washington (EE. UU.).- Un mes después de aterrizar en Estados Unidos tras haber sido expulsado de su país junto con otros 221 presos políticos por mandato unilateral de Daniel Ortega, el que fuera precandidato presidencial Félix Maradiaga habla con EFE sobre las acciones para enfrentar al régimen en la distancia.

.- Katmandú (Nepal).- El Parlamento de Nepal vota este jueves para designar al tercer presidente del país, que sustituirá a Bidhya Devi Bhandari, la primera mujer en ostentar este cargo.

.- Shanghái (China).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, frenó con fuerza su ritmo de avance al caer desde el repunte del 2,1 % interanual de enero hasta el 1 % en febrero, su ritmo más bajo en un año.

.- Tokio (Japón).- El Gobierno japonés revisó este jueves una décima a la baja el crecimiento de su economía en 2022, hasta el 1 %, debido a un crecimiento menor de lo preliminarmente calculado del consumo, el principal motor económico del país asiático.

.- Mindoro (Filipinas).- Las autoridades locales informaron que ya son 43 las personas que han enfermado en las últimos días varias aldeas costeras de Mindoro Oriental, la provincia más afectada por la llegada del vertido tóxico al litoral filipino tras el hundimiento de un carguero.

.- Colombo (Sri Lanka).- Medidas fiscales impuestas por las autoridades de Sri Lanka para cumplir con los requisitos del FMI para acceder a un fondo de rescate monetario generan desesperación entre la población, ya muy afectada por la grave crisis económica de la isla por los niveles altos de inflación, impuestos y subida de precios de la electricidad.

.- Miami (EE. UU.).- El peligro de la desinformación es uno de los ejes de la cumbre Concordia Américas 2023, que se inicia este jueves en Miami y cuenta con la participación de los presidentes Alejandro Giammattei, de Guatemala, y Chan Santokhi, de Surinam, ambos vía vídeo.

.- Santiago de Chile.- Estudiantes secundarios convocan a un "mochilazo" en el centro de Santiago para protestar una semana después del arranque oficial del curso escolar en demanda de una educación gratuita y de calidad.

.- Buenos Aires (Argentina).- El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, acude a una comisión de la Cámara de Diputados para informar sobre el trabajo que desarrolla su cartera en el contexto de creciente violencia, asociada al narcotráfico, que registra Rosario, la tercera ciudad más poblada del país.

.- Tegucigalpa (Honduras).- La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras, Fátima Espinal, habla en una entrevista con EFE sobre factores claves para poner fin al hambre en el país centroamericano.

.- Ciudad de Panamá .- La Cruz Roja Internacional y el Instituto Forense de Panamá entregan a la Fiscalía unos "Módulos de Resguardo Humanitario Forense", para depositar restos de migrantes irregulares no identificados fallecidos en la selva del Darién.

.- Maastricht (Países Bajos).- La feria internacional de arte TEFAF, una de las más importantes del mundo y que atrae cada año a más de 75 personas, abre sus puertas este jueves en la ciudad neerlandesa de Maastricht, en su primera edición sin restricciones de la covid y un año después de sufrir un robo que sigue sin aclararse.

.- Los Ángeles (EE. UU.).- El actor Alec Baldwin, acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, comparece virtualmente ante un tribunal de Santa Fe (Nuevo México, EE. UU.) en una vista sobre el estado del caso "Rust" que podría servir para que un juez ponga fecha a una audiencia preliminar.

.- Seúl (Corea del Sur).- Activistas medioambientales protestaron este jueves en Seúl para pedir al Gobierno surcoreano que abandone el uso de energía nuclear e impida que Japón vierta agua contaminada con material radiactivo al mar desde la planta de Fukushima.

.- Quito (Ecuador).- Las memorias de los integrantes de Alfaro Vive Carajo, la fugaz guerrilla que actuó en Ecuador a principios de los años 80, quedan retratados por primera vez en un libro del politólogo e historiador español Nicolás Buckley.

.- Buenos Aires (Argentina).- "Una amiga me dijo: 'Iris, no, no lo busques más, al Negrito ya lo mataron'". Llorando de emoción, Iris Pereyra y su testimonio en el juicio que hace 38 años condenó a la dictadura que asesinó a su hijo se cuelan en "Argentina, 1985", que está a un paso de ganar el Óscar: "No me callo, no bajo los brazos y sigo pidiendo justicia", cuenta la hoy anciana en una charla con EFE.

.- Washington (EE. UU.).- Diversas en sus orígenes, en sus carreras y también en los papeles por los que están nominadas. Así son las cinco candidatas al Óscar a la Mejor Actriz: Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Yeoh, Michelle Williams y Cate Blanchett, quien parte como favorita tras haberlo ganado casi todo.

.- Roma (Italia).- Cerca de dos mil aficionados de la Real Sociedad teñirán de azul y blanco desde el mediodía la emblemática Plaza de España, punto desde el que partirán al Estadio Olímpico para animar a su equipo en la ida de octavos de final de Liga Europa ante el Roma del luso José Mourinho.

.- Los Ángeles (EE. UU.).- La Sociedad de Casting de América celebra la 38ª edición de los Premios Artios, que reconocen anualmente a elencos de cine, televisión o teatro y que este año rinde homenaje a la actriz puertorriqueña Rita Moreno por su exitosa trayectoria profesional.

.- Anderlecht (Bélgica).- Rueda de prensa tras el partido de la Liga Conferencia entre Anderlecht-Villarreal.

