Dodgers 2, Mariners 2

Seattle Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 7 2 Totals 35 2 8 2 Ko.Wong 2b 3 0 0 0 Heyward rf 3 0 0 0 Ke.Wong 2b 1 0 0 0 D.Avans rf 2 0 1 1 T.Frnce 1b 3 0 1 0 M.Rojas ss 3 0 1 0 Schiner 1b 1 0 0 0 Fduccia c 1 1 0 0 Kelenic cf 2 0 0 0 M.Muncy 3b 3 0 2 0 J.Clase cf 1 0 0 0 J.Vivas 3b 1 0 1 0 Pollock lf 3 0 0 0 C.Tylor lf 3 0 0 0 R.Perez lf 1 0 0 0 Ry.Ward lf 1 0 1 1 T.Mrphy c 3 0 0 0 J.Otman cf 2 0 0 0 Nttnghm c 1 0 0 0 Leonard ss 1 0 0 0 Crwford ss 2 0 1 0 M.Busch 1b 1 0 0 0 L.Rivas ss 0 1 0 0 De.Mann 1b 2 0 0 0 Calhoun rf 3 0 2 0 J.DLuca dh 3 0 0 0 Rdrguez rf 1 1 1 2 Cartaya ph 1 0 0 0 C.Hmmel dh 3 0 1 0 Hrnndez 2b 2 0 1 0 Plcvich dh 1 0 1 0 J.Jones 2b 2 1 1 0 C.Moran 3b 3 0 0 0 Mazeika c 2 0 0 0 D.Ellis 3b 1 0 0 0 A.Pages cf 2 0 0 0

Seattle 000 000 002 - 2 LA Dodgers 000 000 011 - 2

E_Muncy (1). LOB_Seattle 7, Los Angeles 9. 3B_Avans (1), Hernandez (1). HR_Rodriguez (1). SB_Kelenic (1), Rivas (1), Polcovich (2), Jones (1). CS_France (1). PO_France.

IP H R ER BB SO

Seattle Gilbert 3 2 0 0 0 2 Hancock 2 1 0 0 2 2 Gott 1 1 0 0 0 1 Murfee 1 0 0 0 0 1 Dollard 2-3 2 1 1 1 2 O'Brien 1-3 0 0 0 0 1 Sweet BS, 0-1 1 2 1 1 0 1

Los Angeles Grove 3 1 0 0 0 2 Phillips 1 1 0 0 1 0 Ferguson 1 1 0 0 1 1 Nelson 1 0 0 0 0 0 Miller 1 2 0 0 0 2 Vesia 1 0 0 0 0 2 Cyr BS, 1-2 2-3 2 2 2 1 2 Dodson 1-3 0 0 0 0 0

Umpires_Home, David Arrieta; First, Malachi Moore; Second, Steven Jaschinski; Third, Lew Williams;.

T_2:35. A_7702