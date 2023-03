Canadá le negó la entrada a un diplomático chino, por temor a injerencias políticas

Toronto (Canadá), 9 mar. El Gobierno canadiense confirmó este jueves que en 2002 denegó la entrada en el país de un diplomático chino al que calificó de "agente político" por temor a que utilizara su puesto para injerir en el sistema democrático canadiense.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, confirmó este jueves durante una comparecencia ante un comité parlamentario que investiga injerencias extranjeras en las elecciones canadienses que Ottawa rechazó en otoño de 2022 la petición de China de enviar al país norteamericano a un diplomático con el cargo de enlace internacional del Partido Comunista Chino.

El periódico canadiense The Globe and Mail, que adelantó este jueves la negativa de Ottawa, dijo que el Gobierno canadiense temió que la misión del cargo chino no fuera diplomática sino política, en favor del gobernante Partido Comunista Chino.

Joly justificó este jueves la negativa porque China "quería mandar un agente político".

También este jueves, la Policía Montada de Canadá informó de que está investigando dos supuestas "comisarías" chinas en la ciudad de Montreal, lo que tachó como una injerencia en Canadá.

Un portavoz policial declaró que una de las funciones de esas "comisarías" sería "intimidar" a miembros de la comunidad china en Canadá.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró este jueves que el Gobierno está vigilando la situación y añadió que estaba "muy preocupado" por este asunto.

Trudeau está bajo intensa presión por parte de los partidos de la oposición para que cree una comisión que investigue la injerencia de China, y de otros países, después de que una serie de filtraciones revelaran que los servicios de inteligencia canadienses alertaron al Gobierno de actividades de Pekín para influir en las elecciones generales.

Según varios medios de comunicación canadienses, los servicios de inteligencia de Canadá creen que China envío dinero a al menos 11 candidatos (nueve del Partido Liberal de Trudeau y dos del Partido Conservador) en las elecciones de 2019.

Trudeau se ha negado hasta ahora a crear una comisión de investigación. El lunes, el gobernante anunció el nombramiento de un relator especial independiente para "combatir" la injerencia de otros países en las elecciones, aunque esta medida ha sido considerada insuficiente por los partidos de la oposición.

El lunes, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, dijo que China donó 200.000 dólares a la Fundación Pierre Elliot Trudeau (antiguo primer ministro de Canadá y padre del actual gobernante canadiense) y este jueves acusó a Trudeau de no hacer suficiente para impedir la injerencia china en el sistema político canadiense.