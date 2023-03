Australia 8, South Korea 7

Australia South Korea ab r h bi ab r h bi Totals 33 8 10 8 Totals 31 7 7 7 Knnelly rf 4 1 1 1 Edman 2b 4 1 1 0 Hall dh 5 0 0 0 Ha-Se.K ss-3b 4 1 0 0 Glndnnn 2b-1b 4 1 1 3 Jun.Lee cf 4 2 1 0 George 3b 3 1 0 0 Byu.Prk 1b 3 0 1 2 Whtfeld cf 4 0 1 0 Wngrove 1b 3 0 2 0 Hyun .K lf 3 1 0 1 Wade ss 3 1 2 1 Kun.Prk dh 3 1 1 0 Perkins c 3 2 1 3 J.Choi 3b 2 0 0 0 Bjarski lf 4 1 2 0 Kang ph 1 0 1 0 Oh ss 1 0 0 1 E.Yang c 3 1 2 3 Na rf 3 0 0 0

DP_South Korea 1. LOB_Australia 5, South Korea 5. 2B_Wade (1), Byu.Prk (1), Kang (1). HR_Perkins (1), Knnelly (1), Glndnnn (1), E.Yang (1). RBI_Perkins 3 (3), Knnelly (1), Glndnnn 3 (3), Wade (1), Byu.Prk 2 (2), E.Yang 3 (3), Oh (1), Hyun .K (1). CS_Edman (1). SF_Wade (1). S_Knnelly (1).

Australia 000 110 330 — 8 South Korea 000 031 030 — 7

IP H R ER BB SO

Australia O'Lghln 2 0 0 0 0 0 Nunborn 2 1/3 1 2 2 1 2 McGrath BS 1 1/3 3 2 2 0 1 Kennedy W 0 1/3 0 0 0 0 0 Saupold H 0 2/3 2 0 0 0 1 Kent H 0 1/3 0 3 3 3 1 Shrriff H 0 2/3 0 0 0 1 0 Holland H 0 1/3 0 0 0 1 1 Guyer S 1 1 0 0 0 0

South Korea Ko 4 1/3 4 2 2 1 4 Won 1 1/3 0 0 0 1 1 Jeong H 0 1/3 1 0 0 0 0 So H 0 1/3 1 2 2 0 0 Won J.K BS, L 1 1 1 1 0 2 H.Yang 0 3 3 3 0 0 Yon.Lee 1 2/3 0 0 0 0 2

HBP_by Ko (George, George); by McGrath (Na); by So (Perkins); by Shrriff (Kun.Prk). WP_Kennedy, Won.