ACTUALIZA 1-Olimpia de Honduras golea y se acerca a cuartos de final de Liga de Campeones Concacaf

(Actualiza con citas y partido)

8 mar (Reuters) - Olimpia de Honduras dio el miércoles un gran paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf tras golear 4-1 al Atlas de México con un doblete de Jorge Benguché.

En tanto, Vancouver Whitecaps de Canadá también sacó una gran ventaja en el partido de ida tras golear 5-0 a Real España de Honduras con tantos de los estadounidenses Tristan Blackmon y Brian White, del canadiense Ryan Raposo, del ecuatoriano Pedro Vite y autogol de Devron García.

Más temprano, el mexicano León venció 1-0 como visitante a Tauro de Panamá.

"No creo que haya una diferencia así entre un equipo de Honduras y un equipo mexicano, pero nosotros venimos demostrando hace tiempo que estamos para jugar a un cierto nivel y que lo podemos hacer y que creíamos siempre que podemos competir", dijo el director técnico de Olimpia, el argentino Pedro Troglio.

En el partido de ida por los octavos de final disputado en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Olimpia anotó el primer gol a los nueve minutos con un potente disparo de zurda de Kevin López dentro del área.

Atlas empató a los 15 minutos con un tiro penal que convirtió el argentino Julio César Furch.

Olimpia retomó la ventaja a los 55 minutos cuando Benguché mandó el balón por entre las piernas del portero colombiano Camilo Vargas con un disparo cruzado dentro del área.

Seis minutos después, el club hondureño metió el tercer gol por la vía del tiro penal que anotó Jerry Bengtson con un suave disparo que entró por el ángulo derecho.

Benguché anotó su doblete a los 72 minutos con una vistosa definición de vaselina elevando el balón ante la salida de Vargas tras escapar por velocidad después de recibir un pase de José Pinto.

"No sé a dónde llegaremos, si a cuartos o semis, no sé, pero el tema es competir y dejar bien parado al fútbol hondureño. Para mí fue bueno lo que hicieron los jugadores, no nos sobra nada, hay que volver a matarse el martes", apuntó Troglio.

La serie se definirá el 14 de marzo en el estadio Jalisco, casa de los "Rojinegros" del Atlas.

El jueves, el actual campeón de México, Pachuca, visitará a Motagua de Honduras y Alajuelense de Costa Rica enfrentará a Los Ángeles de la MLS.

En el inicio de la fase de octavos de final, Violette de Haití goleó el martes 3-0 al estadounidenses Austin, el mexicano Tigres UANL empató sin goles ante el estadounidense Orlando City, mientras que Alianza de El Salvador y Philadelphia Union de Estados Unidos también igualaron sin goles.

Las series de octavos de final se definirán la próxima semana. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)