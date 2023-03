Temas del día de EFE News Latino del 8 de marzo de 2023

EEUU INMIGRACIÓN

Nueva York - Los miles de inmigrantes latinos llegados a Nueva York desde el pasado verano se enfrentan a un sinfín de retos entre los que se encuentra también el alimentario, y no son pocos los que se esconden para cocinar clandestinamente en los albergues platillos que les recuerden a sus propios países. Por Ruth E.Hernández Beltrán. (Enviado)

CRISIS CLIMÁTICA

Miami- La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, habla con la cantante Gloria Estefan de las iniciativas de la Administración del presidente Joe Biden para atajar la crisis climática en el foro Aspen Ideas: Climate, en Miami Beach (Florida).

DÍA MUJER ONU

Nueva York - La ONU conmemora el Día Internacional de la Mujer con un acto en el que participan altos cargos de la organización y que se centra en el papel de la innovación y la tecnología en la igualdad de género.

ÓSCAR

Washington - Por primera vez en décadas, desde 1935, los cinco nominados a mejor actor son todos debutantes en los Óscar, con el reaparecido Brendan Fraser (The Whale) y Austin Butler (Elvis) como favoritos, sin menospreciar al irlandés Colin Farrell (The Banshees of Inisherin). (Enviado)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU FRONTERA.- El comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes estadounidense, controlado por los republicanos, interroga a representantes de las Oficinas de Aduanas, Inmigración y Protección de Fronteras de EEUU sobre la necesidad de disponer de recursos adicionales para afrontar los delitos transnacionales en la frontera.

Washington.- VENEZUELA CRISIS.- El consejo permanente de la OEA analiza la cooperación internacional ante la crisis migratoria de Venezuela.

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica el Libro Beige, un documento que analiza la situación económica en las 12 áreas geográficas en que el organismo divide el país.

San Juan.- DÍA MUJER P.RICO.- La Coalición 8 de marzo (C8M) de Puerto Rico lleva a cabo una manifestación en San Juan con motivo del Día de la Mujer y bajo el lema "La Justicia de las Mujeres es Justicia Verde". (foto)

Washington.- DÍA MUJER EEUU.- La primera dama de EE.UU., Jill Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken, premiarán este miércoles a las mujeres y las niñas manifestantes de Irán en una ceremonia en la Casa Blanca, en la que también serán reconocidas la argentina Alba Rueda y la costarricense Doris Ríos. (foto) (video)

Miami.- DíA MUJER EEUU. La compañía Mattel presenta con motivo del Día de la Mujer tres muñecas inspiradas en las hermanas Wojcicki, que han hecho carrera en tecnología y ciencia en EE.UU. (foto)

Nueva York.- ONU MUJERES.- Concierto "Global Women in Music" a cargo de la Orquesta Sinfónica de la ONU, bajo la dirección de la maestra Anoa Green y con obras de compositoras mujeres, como homenaje al 8M.

Nueva York.- EEUU 8 DE MARZO.- Elena de Rivero inaugura otra instalación de Home Address, su particular lectura del feminismo en la que enormes trapos de cocina son izados cual banderas en un mástil con motivo del 8 de marzo. (foto)

Miami. EEUU SALUD. Una mayor cooperación internacional ayudaría a salvar las "amplias y graves disparidades" que existen en el mundo en lo que se refiere al acceso a trombectomías mecánicas en caso de un accidente cerebrovascular y podría "beneficiar a millones de pacientes al año".

Washington.- CORONAVIRUS EEUU.- El subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense sobre la pandemia de coronavirus celebra su primera sesión dedicada al origen de la covid-19, sobre el que no hay consenso en Estados Unidos pero algunas agencias federales han concluido que tuvo lugar en un laboratorio chino.

Los Ángeles.- EEUU MÚSICA.- Spotify presenta públicamente "Stream On", una iniciativa definida como "el futuro de la creatividad y la conectividad" entre artistas y con la que se pretende aumentar la exposición de músicos y creadores de podcasts a nivel mundial. (foto)

