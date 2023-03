Red Sox 10, Braves 2

Boston Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 35 10 10 10 Totals 29 2 4 2 G.Allen lf 4 0 0 0 O.Albes 2b 3 0 0 0 Dearden lf 1 0 1 0 Sanchez 2b 1 0 0 0 Rfsnydr rf 2 1 0 0 M.Olson 1b 3 0 0 0 Jimenez rf 1 1 0 0 J.Dnand 1b 1 0 0 0 T.Casas 1b 3 2 2 1 A.Riley 3b 1 0 1 0 Ftzgrld 1b 0 1 0 0 Adranza 3b 1 0 0 0 C.Arryo 2b 4 1 2 2 S.Mrphy c 2 0 0 0 Paulino 2b 0 1 0 0 J.Hdson c 1 0 0 0 B.Dlbec 3b 3 1 0 0 Hrrs II cf 3 0 1 0 N.Sgard 3b 1 0 1 2 E.White cf 1 0 0 0 McGuire c 2 0 0 1 Grissom ss 3 0 0 0 S.Scott c 1 1 1 2 Hchvrra ss 1 0 0 0 D.Palka dh 3 0 2 1 Hlliard rf 2 0 1 0 N.Crook dh 2 0 0 0 M.Serra rf 1 0 0 0 Rafaela cf 3 0 0 1 M.Ozuna dh 2 1 0 0 P.Sikes cf 1 0 0 0 K.Pllar lf 2 1 1 2 Hmilton ss 3 1 1 0 Fo.Wall lf 1 0 0 0 Ch.Koss ss 1 0 0 0

Boston 000 420 013 - 10 Atlanta 002 000 000 - 2

E_Grissom (1). DP_Boston 2, Atlanta 0. LOB_Boston 6, Atlanta 4. 2B_Casas (1), Arroyo (1), Riley (1), Hilliard (3). HR_Scott (1), Pillar (2). SB_Jimenez (1), Hamilton (2). CS_Rafaela (2). SF_McGuire, Scott.

IP H R ER BB SO

Boston Houck W, 1-0 3 3 2 2 2 4 Mata H, 2 2 1 0 0 0 1 Schreiber 1 2-3 0 0 0 2 1 Dermody 2 1-3 0 0 0 0 4

Atlanta Shuster 3 0 0 0 1 4 Chavez L, 0-1, BS, 0-1 1-3 2 4 2 1 0 Vodnik 2-3 1 0 0 0 0 Anderson 1 3 2 2 0 2 Lee 1 1 0 0 0 0 Elledge 1 0 0 0 2 1 Moran 1 1 1 1 0 2 Young 1 2 3 3 0 0

HBP_by_Young (Fitzgerald, Paulino).

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Jeremie Rehak; Second, John Libka; Third, Manny Gonzalez;.

T_2:27. A_6153