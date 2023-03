Pau Gasol: "Es increíble. Todo lo que puedo decir es gracias"

Los Ángeles (EE.UU.), 7 mar. Prácticamente sin palabras para describir su emoción ante un día inolvidable, Pau Gasol, cuyo dorsal 16 será retirado por Los Angeles Lakers esta noche, se mostró agradecido a todos los que le han acompañado en este gran viaje.

"Es increíble. Todo lo que puedo decir es gracias", dijo este martes en una rueda de prensa en el estadio de los Lakers en las horas previas a su tributo.

De vuelta en el Staples Center (ahora llamado Crypto.com Arena), Gasol, con sus dos anillos de campeón con los Lakers en los dedos, se mostró conmovido por los "muchos recuerdos" que tiene de este lugar.

"Fueron muchas veces caminando por estos pasillos como jugador, muchas noches especiales en este recinto. Me siento como si aún tuviera unos 30 años, pero ya no los tengo", bromeó.

"Es hermoso. Soy muy afortunado de haber disfrutando un capítulo tan especial jugando al baloncesto y la NBA. Esta noche con la expectación, la emoción, el honor que voy a recibir... Es tan grande para mí. Es realmente difícil de procesar", apuntó.

Gasol se definió como "una persona bastante estable y comedida" pero aseguró que las emociones que siente son como "ajenas" y "muy fuertes".

"Están pasando tantas cosas por dentro que es difícil trasladarlas, contenerlas, querer dejar que fluyan. Por eso me veis un poco haciendo como de equilibrista. Incluso da como vértigo y te sobrepasa", describió.

El catalán reconoció que su carrera pasó "como un parpadeo" y que el niño que estaba "jugando al baloncesto en la escuela" con sus amigos "de repente" se encontró compitiendo en la NBA y para "la franquicia más grande del baloncesto".

"Pero esta noche es realmente excede cualquier sueño o expectación que haya tenido. Significa tanto", apuntó.

Gasol también se refirió a Kobe Bryant, con quien formó una alianza extraordinaria dentro y fuera de la cancha y cuya ausencia le pesa especialmente.

"Es significativo, poderoso, triste, feliz, doloroso. Son muchas cosas", indicó sobre sus sentimientos encontrados.

"Definitivamente me inspiró y me mostró lo que se necesita para que seas el mejor jugador que puedes ser. La ética de trabajo, la dedicación, la mentalidad. Me retó para ser mejor", explicó.

Doble campeón de la NBA con los de púrpura y oro y seis veces seleccionado para el All-Star, Gasol es el gran protagonista de la ceremonia que tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles durante el partido que disputarán los Lakers y los Memphis Grizzlies, el otro gran equipo de Pau durante su fabulosa trayectoria en la NBA.

El 16 del español se unirá de esta forma a una ilustre y muy exclusiva lista de dorsales retirados que incluye a héroes de los Lakers como el 32 de 'Magic' Johnson, el 33 de Kareem Abdul-Jabbar, el 34 de Shaquille O'Neal o el 44 de Jerry West.

Aunque sin duda lo más importante para el de Sant Boi sea ver su nombre y su número junto a los de su 'hermano', el desaparecido Kobe Bryant con el 8 y el 24.

"Simplemente estar en este grupo tan selecto y excepcional de jugadores y leyendas de este deporte y esta franquicia es un reconocimiento muy grande. Es difícil ponerle nombre", afirmó. EFE

