Orioles 7, Pirates 4

Pittsburgh Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 35 4 9 4 Totals 34 7 9 7 On.Cruz ss 4 0 1 1 Frazier 2b 3 1 1 0 Alvarez ss 1 0 0 0 O'Hearn rf 1 0 0 0 R.Cstro 3b 4 0 1 0 Rtschmn dh 3 1 1 0 J.Trolo 3b 1 0 0 0 Kjrstad dh 1 1 0 0 Ji.Choi dh 3 0 0 0 Mntcstl 1b 3 2 2 4 Rdrguez dh 1 1 1 0 Cordero 1b 1 0 1 0 Mtchell lf 3 1 2 0 R.Urias 3b 3 0 0 0 Swggrty cf 0 1 0 0 Co.Mayo 3b 1 0 0 0 Con.Joe 1b 3 0 1 1 Au.Hays lf 3 1 2 3 SmtNjgb lf 1 0 1 2 C.Preto 2b 1 0 0 0 C.Owngs 2b 2 0 1 0 J.McCnn c 3 0 1 0 C.Young rf 1 0 0 0 Wstburg ss 0 0 0 0 R.Vlade cf 3 0 0 0 N.Mzara rf 3 0 0 0 Gnzales 2b 1 0 0 0 Rdrguez c 1 0 0 0 A.Hdges c 2 0 0 0 J.Mateo ss 3 0 0 0 J.Delay c 2 1 1 0 Nustrom lf 1 0 0 0 Andujar rf 2 0 0 0 C.Cwser cf 3 1 1 0 D.Maggi 1b 1 0 0 0

Pittsburgh 000 100 120 - 4 Baltimore 000 340 00(x) - 7

E_Castro (1), Cordero (1). LOB_Pittsburgh 7, Baltimore 4. 2B_Joe (2), Mountcastle (3), McCann (1). HR_Mountcastle (1), Hays (2).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Velasquez 3 1 0 0 0 3 Holderman L, 1-1 1 3 3 3 0 2 Hernandez 1 4 4 3 0 1 Moreta 1 0 0 0 0 1 De Los Santos 1 1 0 0 0 0 Priester 1 0 0 0 0 1

Baltimore Gibson 3 2 0 0 0 2 Perez W, 1-0 1 2 1 1 1 0 Akin H, 1 2 1 0 0 0 1 Garrett 1 2 1 1 1 0 Watson BS, 0-1 1 2 2 2 1 2 Hoffman S, 3-3 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Priester (Westburg).

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Chad Fairchild; Second, Jansen Visconti; Third, Emil Jimenez; .

T_2:17. A_4072