Miércoles, 8 de marzo de 2023 (04.00 GMT)

Grupo proucraniano podría estar detrás de sabotaje al Nord Stream, según NYT

Nueva York/Berlín. Un grupo proucraniano pudo estar detrás del sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 de septiembre pasado, informó hoy el diario The New York Times (NYT), que cita a funcionarios estadounidenses que han tenido acceso a informes de los servicios de inteligencia. Según la fuente, no hay pruebas de que el presidente Volodímir Zelenski o sus más cercanos colaboradores hayan estado involucrados. Una investigación de medios alemanes afirmó hoy que las pesquisas de Berlín llevan a una embarcación supuestamente empleada en la operación, alquilada por una empresa con sede en Polonia propiedad de dos ciudadanos ucranianos.

Rusia se lanza con todo a por Bajmut contra unas enrocadas fuerzas ucranianas

Moscú/Kiev. Rusia anunció hoy que centrará sus esfuerzos en la captura de Bajmut, ciudad del Donbás donde las tropas ucranianas resisten los ataques enemigos desde hace más de ocho meses y donde los combates, ya de carácter urbano, se han recrudecido al máximo en la últimas semanas. Bajmut, que tenía 70.000 habitantes antes del inicio de las acciones bélicas, es un "importante núcleo de defensa de las tropas ucranianas en el Donbás", destacó hoy el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, en una reunión con la cúpula militar del país. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto con sus jefes militares, ha decidido no replegar las tropas ante el avance ruso y continuar su táctica de desgaste de la fuerzas enemigas.

Von der Leyen relaciona la invasión rusa de Ucrania con la Alemania nazi

Toronto (Canadá). La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, relacionó la invasión rusa de Ucrania, y las ambiciones territoriales del presidente ruso Vladímir Putin, con la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial durante un discurso que pronunció este martes en el Parlamento canadiense. Von der Leyen, que dedicó a Ucrania gran parte del discurso ante una sesión conjunta de la Cámara Baja y el Senado canadienses en Ottawa, se refirió a las decenas de miles de soldados canadienses que murieron en Europa durante la dos guerras mundiales.

Urgen ante la CIDH a velar por un enfoque migratorio "antirracista" regional

Los Ángeles. Más de una docena de organizaciones comunitarias urgieron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interceder por un "enfoque antirracista" hacia los migrantes en el continente y exhortar a los países a implementar políticas que prohíban la discriminación de la personas en movilidad. La petición se realizó en el marco de la semana de audiencias públicas del periodo 186 de sesiones de la CIDH, que se desarrolla este año en Los Ángeles (California). En la audiencia, convocada por el Promise Institute for Human Rights, de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), los miembros de la CIDH escucharon numerosos testimonios de migrantes que fueron víctimas de atropellos por su color de su piel, el idioma que hablan o por pertenecer a una comunidad indígena.

Hallan a los 4 estadounidenses secuestrados en México, 2 de ellos muertos

Ciudad de México. Autoridades mexicanas hallaron a los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad mexicana de Matamoros, en el norteño estado de Tamaulipas, dos de ellos fallecidos y otro herido, informó este martes el gobernador del estado, Américo Villarreal. El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, en una conferencia de prensa con el gabinete de seguridad del Gobierno de México, dijo, por su parte, que "se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no una agresión directa, esa es la línea que tenemos ahorita como más viable y seguramente es la más correcta".

La presidenta de Perú declara ante la fiscal general por las muertes en las protestas

Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declara este martes ante la fiscal general peruana, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se le ha abierto por las muertes producidas durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en el país andino. La Presidencia peruana confirmó en Twitter que la gobernante "llegó a la Fiscalía para brindar declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público".

Castillo niega "categóricamente" que sea parte de una red criminal en Perú

Lima. El expresidente de Perú Pedro Castillo negó hoy "rotunda y categóricamente" que sea autor y forme parte de una organización criminal conformada durante su mandato (2021-2022), tal como lo acusó la Fiscalía al argumentar su petición de 36 meses de prisión preventiva en su contra. "Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República", señaló Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

Seis palestinos muertos en la tercera redada israelí más letal de este año

Jerusalén. El presunto atacante palestino que hace diez días mató a dos colonos israelíes en un pueblo cisjordano fue el objetivo de la redada israelí de hoy en Yenín, que se saldó con su muerte y la de otros cinco milicianos palestinos, y es la tercera más letal en Cisjordania ocupada de este 2023. En el operativo participaron soldados del Ejército, miembros del servicio de inteligencia Shin Bet y efectivos de una unidad antiterrorista israelí, y se saldó hoy con seis palestinos muertos -todos ellos milicianos, según fuentes locales- y una veintena de heridos, entre los que hay dos graves, informó el ministerio de Sanidad palestino.

Argentina envía más fuerzas federales a Rosario para combatir la criminalidad

Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este martes un refuerzo de las fuerzas de seguridad federales presentes en la ciudad de Rosario, hasta alcanzar los 1.400 efectivos, con el objetivo de "desarticular" las redes de narcotráfico presentes en este municipio. Rosario, ciudad natal de Lionel Messi, es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, especialmente por la acción de las bandas de narcotraficantes. En la última semana, la espiral de violencia adquirió talla mundial, cuando el 2 de marzo fue atacado el supermercado de la familia política del astro argentino y los responsables dejaron un mensaje amenazante para el futbolista.

Pekín sube el tono y acusa a EE.UU. de "crear crisis" para "contener" a China

Pekín. China negó hoy haber vendido armas a Rusia, aseguró que su estrecha relación con Moscú no es una amenaza para otros países y arremetió con dureza contra EE.UU. durante la primera comparecencia pública ante la prensa del nuevo ministro de Exteriores, Qin Gang. Qin, que accedió al cargo en diciembre del año pasado, ofreció una rueda de prensa de casi dos horas en los márgenes de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) en la que elevó el tono contra Washington, a quien acusó de "crear crisis" para "contener a China".

El partido de Leopoldo López propone a Guaidó para las primarias presidenciales de la oposición

Caracas. Voluntad Popular (VP), el partido del opositor venezolano Leopoldo López, propondrá al exdiputado Juan Guaidó como su candidato para las primarias que el antichavismo celebrará el 22 de octubre, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, informó este martes la formación política. El exdiputado Freddy Superlano, miembro de la directiva de VP, explicó a la prensa que el partido escogió a Guaidó "por aclamación" en agosto del año pasado, pero prefirieron esperar que la Comisión Nacional de Primarias (CNP) avanzara en la organización de la elección para anunciar a quién apoyarán.

Los sindicatos franceses movilizan en las calles pero no paralizan el país

París. Los sindicatos franceses lograron este martes la mayor movilización en las manifestaciones desde que empezaron en enero las protestas contra la reforma de las pensiones, pero las huelgas no lograron la paralización del país con la que esperaban obligar al Gobierno de Emmanuel Macron a dar marcha atrás. Un total de 3,5 millones de personas se manifestaron en las más de 200 concentraciones convocadas por todo el país, según el sindicato CGT, mientras que el Ministerio del Interior calculó 1,28 millones.Los sindicatos convocaron una nueva manifestación multitudinaria para el próximo sábado, y advirtieron de que la falta de respuesta del Ejecutivo "conduce inevitablemente a una situación que podría llegar a ser explosiva".

Reino Unido denegará el asilo para quienes lleguen en patera

Londres. El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este martes que los inmigrantes "ilegales" que lleguen al Reino Unido en patera no tendrán opción a pedir asilo en el país y serán arrestados. La legislación, que ha levantado dudas entre diputados de la oposición sobre si cumple con la Convención Europea de Derechos Humanos, establece que los migrantes que traten de alcanzar las costas británicos podrán ser detenidos durante 28 días "sin poder pedir libertad provisional ni una revisión judicial", ha detallado el Ejecutivo.

La Reserva Federal de EE.UU. está preparada para acelerar las subidas de tipos

Washington. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, avisó este martes que la Fed está preparada para acelerar las subidas de tipos si los datos económicos lo justifican. Powell apuntó ante el Senado estadounidense que los últimos datos económicos "han sido más sólidos de lo esperado", lo que sugiere que "es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente".

La arquitectura sosegada de David Chipperfield se alza con el Pritzker

Washington. David Chipperfield, artífice de una arquitectura meditada, serena y precisa, que resiste el paso del tiempo y que prima el equilibrio frente a la exageración, se ha alzado hoy con el Premio Pritzker 2023, según ha anunciado hoy el jurado del galardón. El arquitecto británico se ha declarado "abrumado" al conocer el fallo del premio, que se le resistía desde hacía años. EFE

