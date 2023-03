La Cámara Baja de EEUU rechaza pedir la retirada de las tropas de Siria

Washington, 8 mar. La Cámara Baja de Estados Unidos, controlada por los republicanos, rechazó este miércoles una resolución pensada para pedir la retirada de las tropas estadounidenses de Siria.

El texto, que recibió 103 votos a favor y 321 en contra en la Cámara de Representantes, solicitaba al presidente estadounidense, Joe Biden, que las fuerzas estadounidenses regresen como muy tarde 180 días después de su adopción.

Esta resolución concurrente fue impulsada por el legislador republicano Matt Gaetz, que dijo en el hemiciclo que "Siria es tal desastre" que Estados Unidos "a veces apoya a los dos bandos de la misma batalla".

"Hemos hecho mucho por los kurdos. Podemos querer a los kurdos, pero esto no es una boda hasta que la muerte nos separe", apuntó el congresista, que criticó que se pongan vidas estadounidenses en peligro con la presencia militar del país allí.

En caso de haber sido aprobado, el texto hubiera tenido que pasar la aprobación del Senado, donde los demócratas tienen el control, y como petición al mandatario estadounidense tenía un poder limitado.

Entre los demócratas que participaron en el debate se coincidió en que no se reúnen las condiciones para abandonar Siria: "Me encantaría poder decir 'Podemos volver a casa', pero la misión no ha terminado. El Estado Islámico es la amenaza más mortífera del mundo", sostuvo Seth Moulton.

El diario The New York Times recordó este sábado que Estados Unidos tiene todavía unos 900 efectivos en Siria, que trabajan junto a combatientes kurdos para asegurarse que no hay un resurgimiento de esa organización yihadista en el país.