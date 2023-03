Empleados estatales de Colombia recibirán cursos para combatir acoso sexual

Bogotá, 8 mar. Los funcionarios públicos de Colombia recibirán una capacitación obligatoria encaminada a combatir la violencia y el acoso sexual en las entidades del Estado.

Así lo informó la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, durante la conmemoración del Día de la Mujer, en la que dijo que se está diseñando, junto con la Escuela Superior de Administración Pública, un programa para que "se forme de manera obligatoria a todos los funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional".

Márquez explicó que con esto se busca que no haya "excusa de que no sabían, que no conocían, que esa conducta era una conducta tipificada en el Código Penal como acoso o violencia sexual".

Desglosó que la Vicepresidencia expedirá una directiva para que todos los funcionarios públicos del Gobierno Nacional se vean obligados a recibir esa formación.

La vicepresidenta Márquez resaltó que el Gobierno no puede "decirle a la sociedad que hay que dejar de ser violenta, si al interior de las mismas instituciones no trabajamos para disminuir las violencias".

Igualmente, Márquez pidió a las víctimas de violencia o acoso sexual denunciar esos delitos porque ella no lo puede hacer con base en publicaciones que salen en redes sociales o en otros medios.

La Administración del presidente Gustavo Petro estuvo en el ojo del huracán a comienzos de este año por el nombramiento de Víctor De Currea Lugo como embajador en Emiratos Árabes Unidos y se conocieran las denuncias de abuso y acoso que acumula de cuando era profesor universitario.

Tras la presión mediática y las peticiones de organizaciones feministas para que no se le diera ese cargo, De Currea Lugo desistió de aceptar el nombramiento. EFE

