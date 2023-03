Economía EE.UU. tuvo buen comienzo 2023: Libro Beige de la Fed

(Bloomberg) -- La economía de Estados Unidos mostró resistencia en el inicio del nuevo año, marcada por un gasto constante de los consumidores y una actividad manufacturera estable, dijeron los contactos encuestados en el Libro Beige más reciente de la Reserva Federal.

“La actividad económica general aumentó ligeramente a principios de 2023”, dijo la Fed el miércoles en el informe, publicado dos semanas antes de cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto.

Sin embargo, la perspectiva de cara al futuro es menos optimista. “En medio de una mayor incertidumbre, los contactos no proyectaban que las condiciones económicas mejoraran mucho en los próximos meses”, dice el informe, basado en información anecdótica recopilada por los 12 bancos regionales de la Fed al 27 de febrero.

Los comentarios respaldan datos económicos que, en gran parte, han sorprendido al alza en lo que va de 2023, con un crecimiento muy sólido del empleo que ha impulsado el gasto de los consumidores. Las autoridades están atentas a los datos de empleo del viernes y el índice de precios al consumidor de la próxima semana, datos clave que ayudarán a determinar el camino de la política monetaria.

El Libro Beige, que fue compilado por la Fed de Nueva York, fue publicado al final del testimonio de dos días del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso, en el que abrió la puerta a la posibilidad de acelerar el ritmo de las alzas de tasas de interés en caso de que los datos económicos siguieran siendo fuertes, al tiempo que resaltó que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la reunión de marzo.

Las autoridades de política monetaria han aumentado las tasas agresivamente en el último año en un esfuerzo por frenar la inflación que se mantuvo en un máximo de 40 años. Redujeron el ritmo de las alzas de tasas a un aumento de un cuarto de punto en su última reunión, llevando las tasas de interés a un rango de 4,5%-4,75%.

Empresas de todo el país indicaron presiones de precios persistentes, aunque algunas estaban disminuyendo.

Hubo algunos destellos de esperanza tanto en las perspectivas de inflación como en el estado del mercado laboral en el informe. Muchos distritos notaron que los problemas de la cadena de suministro se moderaron y reportaron alivio en algunos costos de transporte. Empresas indicaron que la disponibilidad de mano de obra estaba mejorando levemente, pero encontrar trabajadores con las habilidades o la experiencia adecuadas “sigue siendo un desafío”.

